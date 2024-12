video suggerito

Battocletti straordinaria, oro agli Europei di cross: è la prima azzurra a compiere l’impresa Battocletti scrive la storia con il suo successo in Turchia: è sul gradino più alto del podio, diventando la prima azzurra a vincere in tutte le categorie della competizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nadia Battocletti scrive la storia per l'Italia agli Europei di cross di Antalya: l'azzurra ha vissuto un 2024 formidabile, culminato con l'ultima medaglia d'oro vinta in Turchia che la porta nell'albo d'oro degli atleti italiani. La trentina è la prima azzurra nella storia della competizione a salire sul gradino più alto del podio ed è anche diventata la prima donna in assoluto a vincere in tutte le categorie (Under 20, Under 23 e assoluta).

Battocletti fa la storia in Turchia

È stato il suo anno magico, coronato da un risultato che la porta nell'élite dello sport italiano. Dopo la medaglia d'argento nei 10.000 donne alle Olimpiadi di Parigi, la 24enne è riuscita a portare a casa un'altra medaglia prestigiosissima che le permette di chiudere il cerchio: Battocletti si è messa al collo la medaglia d'oro agli Europei di cross di Antalya, la quinta dopo i quatto ori giovanili vinti in passato. È un risultato importantissimo perché è diventata ufficialmente la prima europea a ottenere il successo in tutte le categorie nei 30 anni di vita della competizione.

Non c'è stato un momento di esitazione per la trentina che ha portato avanti una gara praticamente perfetta, in cui soltanto la francese Trapp ha provato a darle fastidio senza però insidiare le possibilità di vittoria dell'azzurra. Nel rush finale è sempre Battocletti ad avere la meglio con uno sprint verso il traguardo che le ha regalato il gradino più alto del podio. In Europa nessuno è come lei e lo ha dimostrato ancora una volta, prendendosi la vittoria in 25'43" e con un margine di vantaggio di 11" sulla seconda classificata, un distacco pesante che certifica l'ottima conduzione della gara da parte dell'atleta delle Fiamme Oro.