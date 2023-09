Attacco frontale di Lucchetta a Paola Egonu: “In Turchia per i soldi e la sua crescita si è fermata” L’ex fortissimo pallavolista, da tempo commentatore per la Rai, ha usato parole durissime per Paola Egonu. Andrea Lucchetta non ha usato mezzo termini: “La sua crescita si è fermata”.

A cura di Alessio Morra

Paola Egonu da tanto tempo è al centro delle polemiche. Quasi un anno fa dopo la finale del 3° e 4° posto dei Mondiali disse basta alla nazionale azzurra, poi è stata convocata a luglio per un raduno pre Nations League e soprattutto è tornata in campo per i campionati Europei, che hanno riservato una grossa delusione all'Ital-Volley femminile che ha chiuso al quarto posto. Un risultato deludente che ha fatto scoppiare o meglio fatto definitivamente venire alla luce le problematiche che intercorrono tra il c.t. Mazzanti ed Egonu, che si è tirato fuori dal pre-olimpico. Una situazione da più parti si sta cercando di trovarla, ma intanto le polemiche non mancano e a mettere ulteriore benzina sul fuoco è Andrea Lucchetta, durissimo nei confronti di Egonu.

Andrea ‘Lucky' Lucchetta è stato una delle stelle della prima Italia di Velasco, faceva parte della cosiddetta ‘Generazione di fenomeni' che vinse i Mondiali di Rio de Janeiro nel 1990, e l'anno prima gli Europei. Famoso anche per il suo carattere, divenne già negli anni '90, un personaggio televisivo. Ora da diversi anni è uno dei commentatori Rai per il volley, sempre con il suo stile.

Intervistato da Radio anch'io Sport su Rai Radio 1 Lucchetta ha dato un giudizio sulla vicenda riguardante la pallavolista italiana per la quale non ha avuto mezze misure: "Paola Egonu si è fermata. È andata in Turchia per riempire la sua valigia di soldoni, ma doveva riempirla anche tecnicamente".

Poi ha aggiunto: "È un'atleta di interesse internazionale, penso sia la quarta giocatrice al mondo nel suo ruolo. Deve continuare il suo percorso di crescita, Guidetti è un tecnico che riesce a dare gli strumenti giusti. Paola invece si è fermata".

Infine Lucchetta si è soffermato su ulteriori problemi: "Pressioni psicologiche non ci devono essere, bisogna avere degli obiettivi ben chiari. Rivelo una fragilità di gestione della sua immagine. Come giocatrice poi ci sono delle problematiche che il gruppo si porta dietro da qualche anno. La vittoria degli europei è stata solo una tregua".

Non è la prima volta che Lucchetta mette nel mirino Paola Egonu. L'ex pallavolista fu molto critico già lo scorso febbraio, quando l'atleta prese parte al Festival di Sanremo con Amadeus. Ma anche nei giorni scorsi, quelli successivi all'eliminazione dell'Italia e allo scoppio fragoroso delle polemiche, Lucchetta aveva detto: "In realtà non c’è nessun caso, perché i fatti dicono che è stata Paola a scegliere di non andare al preolimpico e di prendersi un altro periodo di riposo, dopo quello dell’anno scorso. Questo denota una fragilità di fondo, tecnica e soprattutto psicologica, anche rispetto ad altre stelle del panorama internazionale. Ma il problema parte da lontano, già dall’impostazione che le è stata data da quando ha spiccato il volo dal Club Italia. Egonu è un patrimonio della nostra pallavolo, e come tale va preservata".