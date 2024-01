Atletica in lutto, morto l’ex maratoneta Benjamin Kiplagat: accoltellato nell’auto del fratello Il 34nne ex fondista Benjamin Kiplagat è stato ritrovato in Kenya nella giornata del 31 dicembre 2023, pugnalato mentre era alla guida dell’auto del fratello. Mortale la ferita sferrata al collo. Kiplagat aveva rappresentato l’Uganda nei 3.000 siepi ai Giochi Olimpici e ai Mondiali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

L'atleta ugandese Benjamin Kiplagat è stato ritrovato in Kenya nella giornata del 31 dicembre 2023, pugnalato a morte secondo le prime ricostruzioni della polizia locale. Nato in Kenya e 34 anni, Kiplagat aveva rappresentato l'Uganda nei 3.000 metri siepi in diverse edizioni dei Giochi Olimpici e dei campionati del mondo. Il suo corpo è stato rinvenuto nella notte all'interno di un'auto vicino a Eldoret, una cittadina ad alta quota nella Rift Valley kenyota dove si allenano molti atleti di fondo e mezzofondo.

La polizia del Kenya ha aperto un fascicolo e sta indagando sull'omicidio del tre volte olimpionico ugandese Benjamin Kiplagat: il corpo del maratoneta è stato trovato con ferite da taglio all'interno dell'auto di suo fratello, mentre era alla guida. Secondo i primi rilevamenti, Stephen Okal, comandante della polizia della vicina area di Moiben, non ha avuto esito nel comunicare ai media l'amara realtà: "Si è trattato di un omicidio, ma per ora non conosciamo il motivo anche se sembra conseguenza tragica di un furto".

Delle ferite riportate, quella mortale nei confronti di Kiplagat sarebbe stata sferrata all'altezza del collo. Di fronte all'efferata notizia, la Federazione di Atletica del Kenya, attraverso il suo rappresentante, Barnabas Korir ha ricolto un appello alle autorità: "Chiediamo alla polizia di accelerare le indagini e… di arrestare i suoi assassini". Nelle ultime ore, le forze dell'ordine avrebbero posto in stato di fermo due uomini, sospettati dell'omicidio. "Abbiamo i due sospettati in custodia e sono stati identificati positivamente. Abbiamo allargato la nostra rete mentre proseguiamo le indagini per arrestare chiunque altro sia coinvolto".

La polizia ha anche confermato che i due arrestati sono criminali ricercati che tormentavano da tempo gli abitanti della regione e il motivo dell'omicidio sembra essere tragica conseguenza di una rapina: all'atleta sono stati rubati un telefono cellulare e del denaro. Kiplangat era in Kenya per aver partecipato a un incontro con altri atleti vicino alla zona di Nyaru a Elgeyo Marakwet, zona molto frequentata per la preparazione alle gare.

In un comunicato la World Athletics, la federazione internazionale di atletica leggera, ha espresso il proprio shock e la profonda tristezza per la notizia della morte di Kiplagat: "Inviamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici, alla famiglia, ai compagni di squadra e agli atleti. I nostri pensieri sono con tutti loro in questo momento difficile".

Chi era Benjamin Kiplagat, l'ex maratoneta semifinalista a Londra 2012

Il mondo dell'atletica conosceva molto bene Benjamin Kiplagat, precoce talento ugandese che si era da subito distinto nelle corse di lunga durata. Una carriera durata 18 anni, in cui si è distinto nelle categorie giovanili iniziando a dare i primi segnali importanti nei Campionati mondiali junior del 2004, gareggiando prima sui 10.000 metri, per poi passare su consiglio del suo allenatore ai 1.500 e ai 5.000 metri.

L'apoteosi sportiva però l'ha raggiunta nei 3.000 siepi, vincendo la medaglia d'argento ai Campionati del mondo juniores del 2008. Per poi ripetersi con la medaglia di bronzo ai Campionati del mondo juniores d'Africa nel 2012. Kiplagat ha raggiunto le semifinali alle Olimpiadi di Londra 2012 e quattro anni dopo ha preso parte anche ai Giochi di Rio.