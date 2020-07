Il mondo dell'atletica leggera italiana è in lutto dopo la morte di Giuseppe Ottaviani: celebre atleta master marchigiano, protagonista negli ultimi anni con vittorie clamorose e record indimenticabili come le 10 medaglie d'oro conquistate ai Mondiali master indoor di Budapest. Ottaviani è morto nelle scorse ore, e all'età di 104 anni, nella sua casa di Sant’Ippolito (in provincia di Pesaro e Urbino) dove era nato il 20 maggio 1916.