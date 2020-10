Nottata fantastica per l'atletica internazionale a Valencia dove si sono registrati due nuovi record del mondo in due specialità principi delle lunghe distanze, i 10 mila metri e i 5 mila. Il 7 ottobre 2020 entrerà di diritto tra le date storiche così come due nomi, una donna e un uomo per la par condicio dei sessi: Letesenbet Gidey e Joshua Cheptegei entrambi della scuola africana che mai fallisce l'appuntamento con la storia. L'ugandese, sui 10.000 uomini diventa il più veloce di sempre con un tempo record da 26′ e 11″ mentre l'atleta etiope ‘spacca' il cronometro fermandolo sui 14'06″65.

Due record del mondo, due primati che reggevano da molto tempo, sui 5 metri da 10 anni, sui 12 mila da 15. A trascinare Cheptegei sono state le speciali calzature iper-tecnologiche che gli hanno permesso di ‘volare' letteralmente sulla pista ottenendo un risultato magico. I detrattori hanno parlato già di ‘doping tecnologico' ma poco conta: le scarpe speciali sono in regola e il tempo stabilito è stato vidimato senza battito di ciglia alcuna dalla Federatletica mondiale, confermandolo seduta stante. Anche perché Cheptegei è figlio del suo tempo: oltre ai ‘calzari alati' della Nike, ha sfruttato la tecnologia anche in un altro modo: con la ‘lepre luminosa', un led posizionato in pista che gli ricordava il tempo da battere.

Ciò che ha compiuto Cheptegei a Valencia ha qualcosa di strepitoso. Il primato reggeva dal 2005 quando Kenenisa Bekele stabilì a Bruxelles il primato del mondo dei 10.000 metri in 26’17”53 venendo definito da tutti "mostruoso". Oggi, il tempo ‘monstre' è stato abbattuto e di molto: sei secondi, un'eternità nella disciplina, un abisso da parte dell'uomo più veloce al mondo che ha già inanellato tre primati in questo 2020: 5Km su strada, 5.000 e questo, sui 10.000 metri.

Tra le donne, applausi per Letesenbet Gidey: la 22enne etiope ha stabilito il nuovo primato mondiale dei 5.000 m femminili femminili fermando il cronometro nel tempo di 14'06″65. Un primato assoluto che cancella quello stabilito nel 2008 dalla sua connazionale Tirunesh Dibaba in 14'11"15. Per la Gidey è la sua prima grandissima impresa della sua giovane carriera, un anno dopo aver vinto la medaglia d'argento nei 10.000 m ai Campionati del Mondo di Doha. Guidata da due lepri fino ai 3.000 anche lei si è aiutata con un sistema di luci lungo tutto il percorso, tenendo il ritmo giusto per eleggersi a donna più veloce del pianeta sui 5 chilometri.