Assurdo festeggiamento del lottatore MMA dopo la vittoria: rischia di spezzarsi il collo

Un festeggiamento tanto assurdo quanto pericoloso, che solo grazie alla buona sorte non ha dato luogo a una tragedia: il lottatore di MMA Ilzat Asiev ha rischiato di spezzarsi l'osso del collo quando ha deciso di celebrare con un salto volante all'indietro la sua vittoria nell'evento Octagon 82, ad Almaty in Kazakistan. Dopo aver sconfitto Bekzat Kanatbek al terzo round, il combattente kazako ha voluto festeggiare il grande momento con una capriola, ma la mossa non è andata come previsto e ha finito per sbattere il viso a terra. C'è mancato davvero poco per fargli fare una fine orribile.

Ilzat Asiev ha corso un rischio grandissimo per festeggiare la sua vittoria in un combattimento di MMA

Il 30 novembre 2025, Asiev si è presentato da imbattuto (5-0) sull'ottagono di casa, ad Almaty, per affrontare il connazionale Kanatbek in un combattimento valido per i pesi leggeri. Dopo due round equilibrati, a un minuto e mezzo del terzo, Asiev è sfuggito a un tentativo di controllo dell'avversario, ha chiuso un ‘triangle choke' perfetto – ovvero uno strangolamento – e ha costretto Kanatbek a battere la mano al tappeto in segno di resa, portando il suo record immacolato a 6-0 tra gli applausi del pubblico dell'arena.

Euforico per la vittoria, Asiev è corso verso la rete della gabbia per festeggiare con un ‘backflip' acrobatico: la capriola però è fallita miseramente, facendolo atterrare direttamente di testa con un tonfo violento che ha fatto sobbalzare tutti.

Il kazako ha corso un rischio altissimo, visto che un impatto alla base della nuca avrebbe potuto avere conseguenze devastanti. Fortunatamente per lui, al di là del dolore e del momentaneo stordimento, è rimasto solo tanto imbarazzo per la figuraccia fatta, mentre il suo angolo controllava le sue condizioni. Una ‘epic fail' che ben presto è diventata virale sui social, ma alla fine la salute viene prima di tutto, come suol dirsi…