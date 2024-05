video suggerito

Asinga, il nuovo Bolt che a 18 anni vola sui 100 metri in 9.89: squalificato 4 anni per doping Lo scorso luglio Issamane Asinga stupì il mondo della velocità frantumando il record del mondo Under 20 nei 100 metri. Oggi, a distanza di un anno è stato sospeso per 4 anni, dopo essere stato trovato positivo as un test anti doping: “Uno scandalo, non ho fatto nulla”, la sua difesa dichiarando una contaminazione involontaria dopo aver ingerito alcune caramelle gommose. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aveva attirato su di sé l'attenzione del mondo dello sport e dell'atletica nonché anche quella di un certo Usain Bolt, cui era stato immediatamente paragonato: Issamade Asinga, straordinario talento della velocità made in Suriname, nel luglio 2023 a soli diciotto anni era riuscito a migliorare il record del mondo Under 20 sui 100 metri, correndo in 9.89. A distanza di quasi un anno, la WADA, l'Agenzia internazionale antidoping, lo ha squalificato per 4 anni trovandolo positivo ad una sostanza proibita, la Cardarina.

I record di Asinga sui 100 metri, il "nuovo Bolt"

Il nome di Asinga era salito alla ribalta delle cronache mondiali nell'estate del 2023 quando aveva impressionato il mondo dell'atletica appena diciottenne. Il ragazzo di origini surinamesi si era distinto vincendo il titolo di campione sudamericano e conquistando quello di campione del mondo Under 20 sui 100 metri. Non solo, perché aveva anche stracciato il precedente record di Lesile Tebogo del Botswana di 9.91 riuscendo a scendere fino a 9.89. Tanto da meritarsi l'appellativo di "nuovo Bolt", ricordando il fenomenale fuoriclasse giamaicano che detiene ancora il record del mondo sui 100 metri in 9.58.

La difesa di Asinga: colpa delle caramelle gommose

Di fronte alla squalifica, Asinga ha assicurato che il risultato positivo è dovuto semplicemente all'ingestione di caramelle gommose che gli sono state somministrate dopo aver gareggiato e vinto al "Gatorade National Boys Track & Field" il 10 maggio 2023. "Sono in una posizione in cui so di non aver fatto nulla di male e non rinuncerò al mio sogno. È semplicemente scandaloso ignorare i fatti e cercare semplicemente di distorcere la narrazione contro di me", ha detto lo stesso atleta, provando a difendersi dalla terribile accusa.

"Sfortunatamente, nel 2023, PepsiCo mi ha regalato un pacchetto regalo Gatorade contenente Gatorade Recovery Gummies, che mostrava il logo NSF Certified for Sport approvato dal settore. I contenitori che mi hanno dato sono stati successivamente testati in un laboratorio accreditato dalla WADA che ha identificato che il prodotto che mi avevano dato era contaminato da GW1516, la stessa sostanza risultata positiva in piccole quantità".

Il comunicato ufficiale della WADA

"Issamade Asinga verrà privato dei suoi titoli" si legge all'interno del comunicato ufficiale che la WADA ha pubblicato sul proprio sito, "come doppio sprint del Sud America, campione e detentore del record mondiale Under 20 dei 100 metri dopo essere stato giudicato colpevole di violazione delle regole antidoping (ADRV) e squalificato dall'Atletica Integrity Unit (AIU) per quattro anni. Asinga è stato provvisoriamente sospeso dall'AIU lo scorso agosto dopo i test positivo ai metaboliti del GW1516 in un test fuori gara del 18 luglio"

Che cos'è la cardarina

La cardarina o endurabol è una sostanza chimica – inserita nell'elenco dei prodotti proibiti – sviluppata negli anni '90 utilizzata in medicina per prevenire e curare la formazione di tumori del colon, della prostata e del seno. Alcuni studi condotti all’inizio degli anni 2000 hanno poi scoperto che questo prodotto e altri suoi antagonisti erano in grado di bloccare disturbi metabolici come l’obesità e il diabete attraverso l’espressione di geni specifici. E’ stato inoltre dimostrato che questa sostanza fosse in grado di bruciare il tessuto adiposo in eccesso, migliorare il recupero e aumentare notevolmente la resistenza. Ed è per questo che nel mondo dello sport molti atleti ne fanno uso.