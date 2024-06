video suggerito

Arianna Errigo vince gli Europei di scherma con una rimonta spaziale: ha infilato 11 stoccate di fila Arianna Errigo vince per la terza volta gli Europei di Scherma. La portabandiera di Parigi 2024 ha vinto la finale di Basilea contro l’ucraina Myroniuk con una rimonta incredibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

504 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grandissima giornata per l'Italia della scherma a Basilea, dove Arianna Errigo è diventata campionessa europeo nel fioretto. L'azzurra, che sarà portabandiera ai Giochi Olimpici di Parigi con Tamberi, con una rimonta clamorosa ha battuto l'ucraina Dariia Myroniuk per 15-10. Errigo vince per la terza volta il titolo europeo a livello individuale (dopo quelli del 2016 e 2017).

Rimonta favolosa di Arianna Errigo, che vince l'oro a Basilea

Arianna Errigo è una delle più grandi campionesse italiane in assoluto, si è confermata alla St.Jakob's Halle di Basilea dove con una rimonta spaziale ha vinto la medaglia d'oro battendo nella finale l'ucraina Myroniuk, battuta 15-10. Era sotto 10-4 Errigo, che ha infilato 11 stoccate consecutive, forse è un record. Medaglia numero 20 per Errigo agli Europei, che ha cambiato marcia dopo aver chiacchierato, anche duramente, con il c.t. Stefano Cerioni.

Il dialogo determinante per il successo tra Errigo e il c.t. dell'Italia

Sul punteggio di 8-2 per l'atleta ucraina, Errigo parla con il selezionatore azzurro e gli dice: "Non ho le idee chiare". Lui invece sì e risponde con queste parole: "Non hai le idee chiare? Noi siamo qui per vincere, non per morire". Quelle parole danno forza alla schermitrice italiana con in modo fragoroso vince l'oro agli Europei 2024.

Oro, argento e bronzo per la sciabola maschile: podio tutto italiano a Basilea

A Basilea la sciabola maschile vince l'oro, l'argento e il bronzo. Podio tutto italiano con Michele Gallo d'oro, che ha battuto in finale Luca Curatoli, bronzo per Luigi Samele. Anche in campo maschile un buon viatico in vista delle Olimpiadi, che scatteranno il 26 luglio.