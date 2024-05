video suggerito

Antonio Brown in bancarotta: ha guadagnato 90 milioni in carriera ma sul conto gli restano briciole Antonio Brown ex stella NFL con Pittsburgh e Tampa Bay ha dovuto dichiarare bancarotta di fronte all’enorme mole debitoria che è stato condannato a pagare: un totale di 3 milioni, sparpagliati tra vizi costosi, investimenti sbagliati e una vita sregolata fatta di cause per risse e accuse di abusi sessuali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Brown è stato una delle stelle NFL con la maglia di Pittsburgh dove ha trascorso gran parte dei 12 anni della sua prestigiosa carriera culminata con Tampa Bay e il Superbowl del 2021. Oggi, dopo il ritiro avvenuto nel 2022, il suo nome è ritornato alla ribalta per motivi ben meno edificanti: ha dichiarato bancarotta, sommerso dai debiti e da creditori che pretendono una somma enorme, di 3 milioni. Ancor più alta se si pensa che dei quasi 90 milioni in carriera, gliene sono rimasti solo 50 mila.

Secondo i principali media statunitensi, l' ex stella dei Patriots e dei Buccaneers deve la somma di 3 milioni a ben otto diversi creditori, tutti inseriti nella documentazione presentata lo scorso 15 maggio alla Corte dei Conti del Distretto Meridionale della Florida. Nell'elenco c'è di tutto, dalla servitù mai retribuita a conti mai saldati e una serie di vizi, tra cui quello per i diamanti.

Tutti i debiti di Brown: dalle risse alle accuse di violenza sessuale

Il litigio con il camionista per il trasloco

I 3 milioni includono anche una sentenza del tribunale, ovviamente persa, che prevede un risarcimento di circa un milione nei confronti di Anton Tumanov, un camionista che ha citato in giudizio Brown per aggressione durante un alterco nel 2020, mentre effettuava un trasloco: Brown si rifiutò di pagare circa 4.000 euro all'azienda per la quale lavorava il camionista.

La squadra di football acquistata e mai pagata

Ma ci sono anche altri debiti, cumulati nel corso degli anni, con spese fatte attraverso carte di credito per cifre mai saldate e una causa in corso per un lavoro di marketing aziendale insoluto: nel settembre 2021, è stato citato in giudizio da KBC Marketing per non aver pagato al suo agente più di 2 milioni di dollari che gli doveva. Nel marzo 2023, aveva acquistato il 47,5% della squadra di football americano dell'Albany Empire per 300.000 euro: poco dopo, il club (il cui allenatore e i giocatori non sono mai stati pagati) fu espulso dalla National Arena League perché Brown non aveva pagato una multa di 1.000 dollari.

Il patteggiamento per la causa di abusi sessuali e i gioielli

Un elenco lunghissimo, cui si aggiungono anche le penali per non avere mai pagato il patteggiamento dopo le accuse da parte della sua ex allenatrice, Britnay Taylor, per violenza sessuale. Nell'aprile 2021, infatti, raggiunse un accordo ma si rifiutò di pagare 2,5 milioni di euro. Infine, il "vizietto" per i gioielli: Brown avrebbe contratto un debito enorme anche con diversi gioiellieri dai quali era riuscito a farsi prestare dei diamanti senza mai restituirli per cifre attorno al milione.

Quanto ha guadagnato in carriera Antonio Brown

Se la mole debitoria di Antonio Brown cumulata in un anno e mezzo è impressionante e si aggira sui 3 milioni in totale, ciò che l'ex stella NFL guadagnò in 12 anni di onorata carriera è stato comunque 30 volte superiore. La stima si aggira attorno ai 90 milioni totali. Se è pur vero che di questi soldi abbia dovuto cedere circa il 30-40% tra tasse statali e federali e gli emolumenti per gli agenti, gliene sono rimasti circa 50 netti. Che ha sperperato ovunque, a tal punto che oggi dichiara di aver in banca la misera cifra di 50 mila euro.