video suggerito

Uomo arrestato alla Nations League femminile di volley, filmava parti intime: “Per la mia lussuria” Un uomo è stato arrestato alla Nations League femminile di pallavolo in Brasile: filmava di nascosto le parti intime delle giocatrici per poi usare le immagini “per la propria lussuria”, come ha confessato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Episodio increscioso alla Nations League femminile di pallavolo in Brasile: la polizia ha arrestato un uomo per aver filmato e fotografato le parti intime delle giocatrici la scorsa settimana durante le partite giocatesi nel palazzetto di Rio de Janeiro. Successivamente Carlos Eduardo Freire de Brito – questo il nome dell'uomo – ha ammesso il suo crimine, confessando di aver registrato le immagini "per la propria lussuria, come la masturbazione" e di averle salvate sul suo computer e sul cellulare.

Era un uomo di fiducia della Federvolley brasiliana

L'uomo era stato assunto dalla Confederazione brasiliana di pallavolo come accompagnatore della squadra iraniana che questa settimana partecipa invece alla Nations League maschile, dove è impegnata anche la nazionale azzurra di De Giorgi, che ieri ha esordito nel torneo con una vittoria sulla Germania (gli azzurri si giocano le residue speranze di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi tramite il ranking mondiale). La settimana scorsa, sempre a Rio, erano andati in scena i match della Nations League femminile e la persona in questione grazie alle sue credenziali aveva avuto libero accesso alle partite del torneo, dando sfogo alle sue perversioni sugli spalti.

Carlos Eduardo Freire de Brito filmato a sua volta dalle telecamere della sicurezza (TV Globo)

Carlos Brito ha ammesso di aver scattato foto e registrato video delle parti intime delle giocatrici durante Brasile-Stati Uniti (giocatasi venerdì 17), nonché Serbia-Cina e Canada-Thailandia (queste due giocatesi il giorno dopo, sabato 18). Ha riconosciuto di essere stato richiamato per il suo comportamento e di essere rimasto "imbarazzato", quindi a quel punto ha riposto l'attrezzatura. Ma era troppo tardi. Materiale peraltro non di poco conto: l'uomo è entrato nel ‘Maracanãzinho' con una macchina fotografica semiprofessionale, dotata di lenti di ingrandimento, in grado di registrare foto e video. Colto dunque in flagrante mentre riprendeva le immagini delle giocatrici, è stato fermato dagli addetti della società di sorveglianza assunta dalla Federvolley brasiliana.

Un match della Nations League femminile la scorsa settimana a Rio de Janeiro

Arrestato e messo sotto accusa

Successivamente è stato emesso un mandato di perquisizione e sequestro, e presso l'albergo dove l'uomo alloggiava sono stati sequestrati tre dispositivi, oltre a tutte le immagini raccolte. L'uomo è stato arrestato e dovrà affrontare le accuse di "molestie sessuali" e "registrazione non autorizzata di intimità sessuali", secondo quanto riferisce ‘Globo Esporte'.