L’Italia di Velasco si qualifica per le Olimpiadi, la nazionale di pallavolo femminile sarà a Parigi La nazionale femminile dell’Italia di pallavolo si è qualificata per le Olimpiadi di Parigi. Velasco vivrà ancora una volta i Giochi. L’Italia si è qualificata anche per le Finals della Nations League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Anche la nazionale femminile di pallavolo si è qualificata matematicamente per le Olimpiadi di Parigi. Julio Velasco è riuscito nell'impresa. Materialmente il pass è arrivato grazie al successo dell'Olanda sul Canada, che ha fatto scendere in campo in Italia-Corea del Sud le Azzurre già certe del pass olimpico. Un percorso netto quello dell'Italia, che ai Giochi proverà a raggiungere l'obiettivo massimo. Italia femminile di volley che si è qualificata pure le per Finals della Nations League, che si terranno la prossima settimana.

L'Olanda batte il Canada e l'Italia va a Parigi

I tornei pre-olimpici come i preliminari sono sempre molto insidiosi. Velasco ha reso semplice un percorso che poteva essere potenzialmente molto scomodo. Il c.t. ha praticamente vinto quasi tutte le partite e in Corea è volato ben sapendo che la matematica era a un passo. Il 3-0 dell'Olanda ha fatto festeggiare tutto l'ambiente, anche se l'Italia era comunque padrona del proprio destino. E ora sia contro la Corea del Sud, che poi contro Stati Uniti e Serbia dovranno vincere per migliorare il proprio ranking, che sarà un fattore nel momento del sorteggio dei gironi delle Olimpiadi – sorteggio che si terrà la prossima settimana.

La pallavolo vola a Parigi con grandi ambizioni

Il momento della pallavolo è in salute. Il presidente della Federazione Giuseppe Manfredi ha commentato con grande gioia la qualificazione della squadra femminile, che si unisce a quella maschile, ma anche a tre coppie di beach volley e alla nazionale di sitting volley, che prenderà parte alle Paralimpiadi: "C’è grande soddisfazione per questa qualificazione; abbiamo sempre avuto la consapevolezza che le azzurre avrebbero dimostrato tutto il loro grandissimo valore e con una serie di ottime prestazioni si sono assicurate il pass olimpico.

Un ringraziamento speciale, oltreché alle ragazze, va a Velasco e a tutto il suo staff: insieme hanno fatto un gran lavoro, soprattutto considerando il poco tempo a disposizione. Ottenuta la qualificazione, l’obiettivo principale, adesso, è vivere i prossimi Giochi Olimpici da protagonisti. Presentarsi a Parigi con due nazionali seniores, tre coppie di beach volley e la nazionale femminile di sitting volley è davvero un risultato straordinario che premia i tanti investimenti della Federazione e la grande mole di lavoro portata acanti da tutta la Pallavolo italiana. Una delegazione così importante rappresenta nel modo migliore la forza di tutto il nostro movimento".