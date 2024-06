video suggerito

Golfista colpisce alla testa un cameramen che si accascia: portato d’urgenza in ospedale, sta bene Brutto incidente al Volvo Car Scandinavian Mixed di golf: una pallina tirata dalla svedese Madelene Sagstrom ha colpito in pieno alla testa un cameramen. L’uomo si è accasciato ed è stato portato d’urgenza in ospedale: sta bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un cameramen del tour europeo di golf è stato portato d'urgenza in ospedale dopo essere stato colpito alla testa da una pallina tirata dalla svedese Madelene Sagstrom. Fortunatamente l'uomo sta bene, ma lo spavento è stato grande, vista la velocità con cui è stato preso in pieno e il repentino accasciarsi tenendosi il capo tra le meni. La Sagstrom era impegnata alla buca 18 del percorso del Volvo Car Scandinavian Mixed a Helsingborg e dopo essere finita improvvidamente nell'erba alta posta ai lati dal fairway, ha sbagliato anche il colpo successivo: la pallina imbizzarrita si è diretta fulminea verso l'operatore televisivo, che non ha avuto il tempo di accennare alcuna reazione per evitare il violento impatto.

Il cameraman colpito alla testa da una pallina da golf

Prendere uno spettatore con una pallinata è il classico incubo dei golfisti, stavolta di mezzo ci è andato un addetto alla produzione dello spettacolo televisivo. L'uomo è crollato immediatamente a terra tenendosi la testa tra le mani, mentre la pallina rimbalzava nel fairway. Si poteva sentire la Sagstrom gridare per avvisare i presenti lungo il percorso che aveva sbagliato il colpo – come è consuetudine in questi casi – ma in quei pochi istanti la 31enne svedese non è riuscita ad avvertire in tempo il cameraman che la pallina si stava avvicinando velocemente alla sua testa.

L'operatore è stato subito soccorso e portato d'urgenza in ospedale in seguito all'incidente. L'uomo è rimasto qualche ora al pronto soccorso, ma a parte un forte e prevedibile mal di testa non ha riportato conseguenze per quanto accaduto.

L'epilogo del giro dello Scandinavian Mixed è stato pagato pesantemente anche dalla stessa Sagstrom, che era arrivata alla 18 con uno score di due colpi sotto il par ed era ben piazzata per superare il taglio in vista degli ultimi giri del weekend. I gravi errori all'ultima buca, e probabilmente anche lo shock per quello che era successo, le hanno fatto segnare un triplo bogey (tre colpi in più del par richiesto per una buca), facendole chiudere a +1 per il giro.