video suggerito

Anthony Joshua si mostra ricoperto da strane coppette: è il segreto per recuperare più in fretta Il pugile inglese Anthony Joshua ha pubblicato via social un proprio video in cui si sottopone alla terapia del cupping, con un effetto impressionante sul suo corpo. Un metodo sempre più diffuso tra gli sportivi per defaticare il fisico, ossigenare il sangue e alleviare le tensioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per esprimersi al meglio nel proprio sport è fondamentale presentarsi in ottime condizioni fisiche e così anche il pugile inglese Anthony Joshua ha deciso di sottoporre il proprio corpo ad una delle terapie che va per la maggiore tra gli atleti, ricoprendosi con decine e decine di coppette di vetro di diverse dimensioni: la coppettazione. Con un effetto "alieno" per un metodo più che diffuso, ed efficace, per defaticare i muscoli e permettere una migliore e più veloce ossigenazione del sangue.

Il video è stato pubblicato da Joshua sui propri account e lo mostra tranquillamente seduto a petto nudo mentre viene ripreso da ogni angolazione per mostrare come si sottopone al "cupping", la "coppettazione" che permette una migliore e più veloce ripresa dagli sforzi di intensi allenamenti. Un video dall'effetto "impressionante" che rende quasi alieno il fisico del già pluricampione britannico, reduce dal suo ultimo incontro ufficiale disputato lo scorso marzo. In quell'occasione aveva sfidato l'"UFC Heavyweight Champion" Francis Ngannou in Arabia Saudita, vincendo per KO al secondo round.

Che cos'è il cupping e perché lo si pratica

Anthony Joshua non è certo il primo campione dello sport ad effettuare la coppettazione e mostrarne sia le modalità che gli effetti particolari sul fisico. In precedenza avevano fatto anche impressione i segni viola che erano apparsi sul fisico del nostro Gregorio Paltrinieri o del Pallone d'Oro Karim Benzema che si sottopone a questa pratica oramai da anni. E' una tecnica antichissima e utilizzata dalla medicina tradizionale cinese che ultimamente viene utilizzata come terapia antalgica e rilassante. Il "cupping" prevede l'applicazione di coppette di vetro di varie dimensioni su diverse parti del corpo, a contatto con la cute.

In questo modo avviene la rimozione dell'ossigeno al loro interno, attraverso una fonte di calore o tramite macchinari: creatosi il vuoto, la pelle e lo strato sottostante vengono aspirati, richiamando più sangue. Il cupping consente di lenire i dolori e le tensioni a livello muscolare ed è per questo che moltissimi atleti oramai ne fanno sempre più utilizzo.