Anche il volley contro la guerra in Ucraina: tolta la sede alla Russia per i Mondiali 2022 La Federazione internazionale di Volley ha tolto la sede dei Mondiali maschili alla Russia. In un comunicato ufficiale ha specificato che è già alla ricerca di un nuovo Paese ospitante.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo le decisioni pesantissime da parte dei vertici del calcio internazionalevertici del calcio internazionale, da parte del Comitato Olimpico e delle federazioni di moltissimi sport, dal basket al rugby, è arrivata anche la presa di posizione da parte della Federazione Internazionale di Pallavolo nei confronti della Russia. Alla Nazione rea di aver mosso guerra all'Ucraina, si è deciso di togliere la sede dei prossimi Mondiali 2022 e si è già alla ricerca di un nuovo Paese ospitante.

L'ennesima spallata alla Russia da parte del mondo dello sport sempre più unito a isolare la Nazione finché il conflitto continuerà: la FIVB non si è tirata indietro, anzi, optando per la scelta più pesante e limitante in assoluto. Il Board ha trovato l'intesa con il Comitato Organizzatore Locale e la Federazione Russa di pallavolo che si è detta d'accordo non esistendo al momento più i presupposti per l'organizzazione del torneo. La FIVB in una nota ufficiale ha poi comunicato che è già al lavoro per trovare un Paese o eventualmente più Paesi ospitanti che possano ospitare la manifestazione, garantendone il regolare svolgimento

Dopo l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia, la FIVB rimane gravemente preoccupata per l'escalation della situazione e per la sicurezza del popolo ucraino. Il Consiglio di amministrazione della FIVB è giunto alla conclusione che sarebbe impossibile preparare e organizzare i Campionati del Mondo in Russia a causa della guerra in Ucraina. Di conseguenza ha deciso di rimuovere dalla Russia l'organizzazione del Campionato mondiale di pallavolo maschile FIVB che si terrà ad agosto e settembre 2022.

La Federazione Russa di Pallavolo e il Comitato Organizzatore Pallavolo 2022 sono stati informati di conseguenza. La FIVB cercherà una nazione ospitante alternativa per garantire che la famiglia globale di pallavolo, comprese le federazioni nazionali, gli atleti, i funzionari e i fan si sentano tutti al sicuro e orgogliosi di partecipare a un festival dello sport gioioso e pacifico

I Mondiali di volley maschili non dovrebbero subire slittamento di date: in programma dal 26 agosto all'11 settembre 2022 era stata scelta la Russia come Paese ospitante con una organizzazione che aveva coinvolto sei città: Ekaterinburg, Kemerovo, Krasnoyarsk, Mosca, Novosibirsk e Ufa. Adesso, si dovrà cercare unìaltra sede mentre la competizione femminile, malgrado il sorteggio sia stato rimandato, non ci dovrebbero essere problemi per le due sedi, Paesi Bassi e Polonia.