America’s Cup, Luna Rossa oggi in Louis Vuitton Cup: orario e dove vedere le regate in TV La Louis Vuitton Cup riparte oggi con le semifinali tra le quattro imbarcazioni qualificate. C’è anche Luna Rossa in acqua contro American Magic per le prime due races della sfida. Chi vince al meglio delle 9 regate approda in finale. Diretta in chiaro senza costi su Italia 1 e Infinity. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Da oggi, sabato 14 al 19 settembre si tiene la fase ad eliminazione diretta della Louis Vuitton Cup, iniziando dai turni di semifinale. In lizza quattro imbarcazioni per accedere alla finale che decreterà il challenger, che inizierà dal 26 settembre, da cui uscirà il vincitore che affronterà il defender Team New Zealand in America's Cup. Oggi, in acqua c'è anche Luna Rossa con le prime due races della propria semifinale contro American Magic. Per seguire anche le semifinali, in chiaro e senza costi ci si può collegare su Italia 1, canale 6 del Digitale Terrestre o seguire le regate via streaming su Infinity.

Dopo l'eliminazione nel Round Robin dei francesi di Orient Espress sono rimaste quattro le imbarcazioni ancora in gara. Prima a qualificarsi è stata INEOS Britannia davanti alla nostra Luna Rossa, quindi NYYC American Magic e Alingi Red Bull Racing per la Svizzera. Si inizia con le regate delle due semifinali che si giocano al meglio delle 9 sfide – chi ne vince 5 passa in finale – previste in calendario 2 al giorno, per un totale di 4 regate a giornata, condizioni meteo permettendo.

Luna Rossa in semifinale: avversario e orario di partenza

La prima giornata di semifinali scatta alle 14:00 e prevede due races per semifinale 1 e altrettanti per la semifinale 2. Ecco di seguito il programma odierno previsto sul campo di regata nelle acque di Barcellona per la fase ad eliminazione diretta della Louis Vuitton Cup.

sabato 14 settembre

Semifinale 1, race 1 Luna Rossa vs NYCC American Magic

Semifinale 2, race 1 INEOS Britannia vs Alinghi Red Bull Race

Semifinale 1, race 2 Luna Rossa vs NYCC American Magic

Semifinale 2, race 2 INEOS Britannia vs Alinghi Red Bull Race

Dove vedere Luna Rossa in semifinale in diretta TV e in streaming

A partire dalle 14:00 di oggi, la Louis Vuitton Cup ritorna in acqua a Barcellona con la fase ad eliminazione diretta. Luna Rossa affronterà due regate della propria semifinale contro gli statunitensi di American Magic. La gara del Team Prada, e di tutte le quattro imbarcazioni qualificate, si possono vedere in diretta TV senza costi aggiuntivi su Italia 1 che trasmetterà le regate integralmente, non solo quelle di Luna Rossa. In streaming, senza costi aggiuntivi, è possibile seguire l'intera giornata di regate sul portale Mediaset, Infinity.