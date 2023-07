Alice Volpi splendido oro ai Mondiali di scherma! Podio tutto italiano con Errigo e Favaretto Alice Volpi ha vinto l’oro nel fioretto, sconfitta in finale Arianna Errigo. Bronzo per Marta Favaretto. Un podio totalmente azzurro nei Mondiali di Milano.

A cura di Alessio Morra

Grande Italia a Milano, dove nei Mondiali di Scherma tre atlete italiane hanno conquistato il podio nel fioretto. Alice Volpi ha vinto la medaglia d'oro superando in finale Arianna Errigo per 15-10. Medaglia di bronzo per Martina Favaretto.

Una finale tutta italiana, il massimo. Anche se a livello di tifo poi è sempre complicato dividersi. La favoritissima Alice Volpi è riuscita a imporsi su Arianna Errigo, che già arrivando in finale aveva ottenuto un risultato eccezionale. Errigo, che ha una bacheca stracolma, era riuscita a vincere il derby con Martina Favaretto per 15-10 ed aveva così conquistato la finale a quattro mesi dalla nascita dei suoi gemelli. Ancor più meritevole invece Volpi, che si era imposta 15-13 contro la campionessa olimpica Lee Kiefer.

Gioia incontenibile per la senese che si è lasciata andare alla gioia massima dopo la medaglia d'oro. Splendido anche l'abbraccio con Arianna Errigo, che forse non pensava di arrivare fino alla finale. Questo è il primo oro per l'Italia in questi campionati Mondiali che si disputano a Milano. Nel complesso sono cinque le medaglie italiane nei Mondiali di Milano.

Un podio tutto azzurro, Favaretto, bronzo con Kiefer, ha esaltato tutta la squadra: "Siamo state veramente brave, quasi siamo riuscite nell’impresa degli europei. Siamo una nazione fortissima. Adesso dobbiamo ripeterci e vincere la gara a squadre come l’anno scorso".

Si deve accontentare invece della medaglia d'argento Davide Di Veroli che ha disputato una finale per larghi tratti alla pari con il magiaro Mate Thomas Koch, che nel finale è riuscito a fare il balzo decisivo verso la medaglia d'oro. L'ungherese si è imposto per 14-10.