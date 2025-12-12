Addio Gout Gout, c’è Puripol Boonson con un 9″94 da infarto: il nuovo fenomeno dei 100m è thailandese

in occasione degli ultimi SEA Games 2025, il giovanissimo sprinter Thailandese Puripol Boonson ha rotto il muro dei 10 secondi nei 100m, correndo in 9.94. Distrutto il record di Gout Gout ora è lui a detenere il nuovo primato asiatico Under20 e si candida come nuovo erede di Usain Bolt.

L'atletica della velocità ha un nome nuovo da seguire e monitorare in vista dei prossimi anni: il diciannovenne Puripol Boonson, diventato il primo uomo del Sud-est asiatico a infrangere la barriera dei 10 secondi, correndo i 100 metri in 9.94 secondi agli ultimi Giochi del Sud-est asiatico a Bangkok, in Thailandia. In casa, perché Boonson è una giovane stella nascente della velocità thailandese che si è preso l'intera scena togliendo il miglior tempo ad un altro fenomeno che sta facendo parlare di sé da tempo come possibile successore di Usain Bolt: Gout Gout.

Il nuovo record di Puripol Boonson sui 100m: battuto il fenomenale Gout Gout

Una battaglia ad altissima velocità e tra atleti sempre più giovani: l'australiano Gout Gout ha solo 17 anni e si è preso record con tempi impressionanti e il ruolo di possibile nuovo Bolt; il thailandese Puripol Boonson è di poco più grande, solo 19 anni, ma ha dimostrato di poter sapere fare ancora meglio. Così il primato di 10.17 è stato infranto in occasione della gara sui 100 metri ai Giochi del Sud-est asiatico di Bangkok dove il cronometro si è fermato per la prima volta per un atleta del Sud-est asiatico sotto la barriera dei 10 secondi, a 9.94, nuovo record Under20.

Puripol Boonson pronto a ripetersi: "Obiettivo migliorare il record ogni volta"

Un exploit che ha fatto conoscere al mondo una nuova stella che si è preso vittoria, record e scena con la naturalezza di un ragazzo giovanissimo: "Sono molto contento di aver corso sotto i 10 secondi. All'inizio non ero sicuro di farcela, ma ho dimostrato di potercela fare e far ancora meglio" ha spiegato Puripol Boonson. "Il mio obiettivo? Migliorare il mio record ogni volta e voglio battere di nuovo il mio record personale". In attesa di provare a ripetersi il più possibile: "Ora per questi Giochi del Sud-Est asiatico voglio anche vincere più medaglie d'oro per il mio Paese. Devo prepararmi per i prossimi eventi, i 200 metri e la staffetta 4×100 metri, e voglio dare il massimo."

Chi è Puripol Boonson: dal 2022 non si ferma più e ora è il più veloce d'Asia

Il suo exploit arrivò precocemente, nel maggio 2022, quando a soli 16 anni, ai Southeast Asian Games di Hanoi vinse l'oro nei 100 metri, nei 200 metri e nella staffetta 4×100 metri. Nel 2023, ai Campionati Asiatici di Bangkok conquistò ancora l'oro nella staffetta 4×100 metri mentre agli Asian Games di Hangzhou conquistò l'argento nei 100 metri con un nuovo record nazionale thailandese di 10.02 secondi. Nel 2024, la consacrazione: si qualificò per le Olimpiadi di Parigi nei 100 metri, arrivando fino alle semifinali, diventando il semifinalista più giovane dell'evento mentre ai Mondiali U20 si prese l'argento nei 100m con 10.22 secondi. Fino all'exploit dei SEA Games 2025, dove ha rotto il muro dei 10 secondi nei 100m .