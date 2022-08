Abdelwahed e Zoghlami argento e bronzo nei 3000 siepi, Tortu bronzo nei 200: gioie Italia ad Europei Arrivano due medaglie per l’Italia nei 3000 siepi agli Europei di atletica di Monaco di Baviera: Ahmed Abdelwahed ha vinto l’argento, Osama Zoghlami il bronzo. Poi Filippo Tortu ha centrato il bronzo nei 200 metri piani.

A cura di Paolo Fiorenza

Anche oggi arrivano medaglie per l'Italia ai campionati Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera: due dai 3000 siepi, dove Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami hanno vinto rispettivamente argento e bronzo, e un'altra dai 200 metri piani, in cui Filippo Tortu si è piazzato al terzo posto.

Grande gioia per i siepisti, un pizzico di delusione per il velocista sardo, che aspirava apertamente a qualcosa di più dopo l'ottima semifinale vinta ieri. Nei 3000 siepi schieravamo un terzetto di tutto rispetto, con i due ragazzi andati a podio che arrivavano con i migliori tempi stagionali. La squadra azzurra ha condotto la prova impeccabilmente, col fratello di Osama Zoghlami, Ala, che ha strappato la gara come da piano tattico studiato a tavolino. I tre azzurri sono entrati nell'ultimi giro nelle prime tre posizioni, ma sono stati rimontati dal 26enne finlandese Topi Raitanen, che si è aggiudicato l'oro in 8'21"80. Alle sue spalle Abdelwahed ha agguantato l'argento con 8'22"35, mentre Osama Zoghlami si è portato a casa il bronzo con 8'23"44. Suo fratello Ala Zoghlami ha pagato lo sforzo fatto per la causa azzurra chiudendo settimo in 8'27"82.

Entrambi i medagliati nelle siepi hanno poi manifestato tutta la loro gioia ai microfoni Rai: "Sono super super felice – ha detto Ahmed Abdelwahed – perché sono partito sereno, mi sono goduto la gara. È stata proprio una gioia, è stato bello bello davanti ai miei amici". Ugualmente felice Osama Zoghlami: "Avevamo deciso la tattica di gara anche con Polizzi per arrivare col minor numero possibile in volata per giocarci tutto in tre-quattro. Mi ha stupito il finlandese, ma sono felicissimo del terzo posto".

Filippo Turtu con i due inglesi Hughes e Mitchell–Blake, il podio dei 200 metri

Poco dopo è toccato a Filippo Tortu portare a casa un'altra medaglia europea per l'Italia, centrando il bronzo nei 200 metri, rimontando sul rettilineo finale ma non abbastanza per mettere le mani su metallo più pregiato. Il campione olimpico nella staffetta a Tokyo si è piazzato dietro il favoritissimo inglese Zharnel Hughes, che era stato battuto da Jacobs nei 100 e che stasera ha vinto in 20"07 davanti all'altro britannico Nethaneel Mitchell-Blake (20"17). Tortu ha fatto segnare un tempo di 20'27, fulminando il terzo inglese Dobson.

Il velocista azzurro dopo la gara non ha nascosto la sua delusione, sperava di portare a casa qualcosa di più prezioso, anche se un podio in questa specialità mancava per l'Italia dai tempi di Mennea: "Dovrei essere contento, però finita la gara sono più arrabbiato per il colore della medaglia, poi stasera o domani probabilmente sarò più felice. Penso di aver fatto una buona gara, di non aver sbagliato granché, semplicemente gli altri ne avevano di più. Io ce l'ho messa tutta, potrei essere soddisfatto, ma volevo l'oro, questo bronzo mi sta un po' stretto. Però alla fine quando finisci sul podio in una manifestazione così importante bisogna essere contenti".