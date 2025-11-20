Whoopi Goldberg sul set di Un posto al Sole, la reazione di Patrizio Rispo: “Si incanterà di Napoli”

Whoopi Goldberg è arrivata materialmente sul set di Un posto al sole. La Rai ha diffuso la prima immagine ufficiale dell'attrice di Sister Act e Ghost – Fantasma in quello che dovrebbe essere lo storico salone di casa Ferri a palazzo Palladini e, ovviamente, i fan della soap sono andati in visibilio.

La reazione di Patrizio Rispo

Non solo i fan, ma anche gli stessi attori storici sono stati orgogliosi di ospitare una stella internazionale del calibro di Whoopi Goldberg. Patrizio Rispo, sui suoi social network, ha postato la foto ufficiale dell'attrice sul set: "Napoli incantata da Whoopy, Whoopy si incanterà di Napoli".

Il ruolo di Whoopi Goldberg a Un posto al sole

La presenza di Whoopi Goldberg a Napoli non è fugace. La star internazionale girerà Un posto al sole per un mese e il suo personaggio sarà protagonista per circa venti puntate. La storyline, come era stato anticipato in sede di presentazione dei palinsesti, mischiava il mystery e il romance, come aveva anticipato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, e ci sarà anche un incontro sentimentale con uno dei personaggi storici della soap (forse proprio Patrizio Rispo?).

Cosa succede con Whoopi Goldberg a Un posto al Sole

Tra le teorie riguardo quello che potrebbe fare nel corso della storyline, i forum specializzati hanno postulato una serie di ipotesi: una questione legata ai Cantieri per una procedura legale ai danni di Gennaro Gagliotti; un possibile collegamento nell'inchiesta sul capolarato di Michele Saviani, che coinvolgerebbe anche Roberto Ferri, ora direttore della radio; un'altra ipotesi è quella relativa a una storia del passato legata proprio a Roberto Ferri, ai tempi del carcere, una storia che potrebbe aprire una ferita aperta nel cuore del freddo e glaciale personaggio interpretato magistralmente da Riccardo Polizzy Carbonelli.