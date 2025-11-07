Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 10 al 14 novembre: Odile tradisce la madre Adelaide e aiuta Rosa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 novembre. La trama della soap opera di Rai1 continua a intrecciarsi tra colpi di scena e tensioni. Nelle prossime puntate, al centro dell’attenzione ci sarà Adelaide, protagonista assoluta della settimana.

Adelaide accusa Rosa di aver infranto il suo sogno d’amore con Marcello

A partire dalla prossima settimana, per Adelaide comincerà una fase segnata dal desiderio di vendetta. La contessa appare determinata a punire Rosa Camilli, alla quale attribuisce la responsabilità di aver infranto il suo sogno d’amore con Marcello Barbieri e provocato l’annullamento delle nozze. Adelaide tornerà al Circolo per riallacciare i rapporti con una vecchia conoscenza e provare così a indagare sul passato di Rosa. Dopo un confronto acceso tra le due donne, Adelaide inizierà a meditare su come portare via il più possibile alla donna che, a suo dire, le ha “rubato” Marcello. A fermarla sarà però la figlia Odile che, dopo aver scoperto i piani della madre e aver tentato invano di farla ragionare, deciderà di raccontare tutto a Rosa per evitare che la situazione degeneri.

Enrico racconta la verità per liberarsi dal ricatto di Di Meo

Determinato a liberarsi dal ricatto di Di Meo, Enrico deciderà di raccontare tutta la verità a Marta. Prima di farlo, il giovane rifletterà a lungo, combattuto tra paura e desiderio di libertà, ma ormai deciso a non avere più segreti. Marta, però, preoccupata per lui, sceglierà di confidarsi con Umberto Guarnieri, nella speranza di trovare una soluzione. Nel frattempo, Enrico affronterà Di Meo e rifiuterà di cedere alle sue minacce.

La raccolta fondi al Paradiso e il ritorno di Agata e Mimmo

Al Paradiso delle Signore proseguono i preparativi per l’evento che consentirà a Marina Valli di presentare il suo nuovo disco e raccogliere fondi per le zone alluvionate. Intanto, Agata e Mimmo tornano a Milano e annunciano ufficialmente il loro fidanzamento.