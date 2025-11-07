Programmi tv
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 10 al 14 novembre: Odile tradisce la madre Adelaide e aiuta Rosa

La prossima settimana nuovi colpi di scena si abbatterono sul Paradiso delle Signore, la soap opera Rai arrivata alla sua decima stagione. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 10 al 14 novembre: Odile farà saltare i piani di vendetta di Adelaide contro Rosa.
A cura di Stefania Rocco
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 novembre. La trama della soap opera di Rai1 continua a intrecciarsi tra colpi di scena e tensioni. Nelle prossime puntate, al centro dell’attenzione ci sarà Adelaide, protagonista assoluta della settimana.

Adelaide accusa Rosa di aver infranto il suo sogno d’amore con Marcello

A partire dalla prossima settimana, per Adelaide comincerà una fase segnata dal desiderio di vendetta. La contessa appare determinata a punire Rosa Camilli, alla quale attribuisce la responsabilità di aver infranto il suo sogno d’amore con Marcello Barbieri e provocato l’annullamento delle nozze. Adelaide tornerà al Circolo per riallacciare i rapporti con una vecchia conoscenza e provare così a indagare sul passato di Rosa. Dopo un confronto acceso tra le due donne, Adelaide inizierà a meditare su come portare via il più possibile alla donna che, a suo dire, le ha “rubato” Marcello. A fermarla sarà però la figlia Odile che, dopo aver scoperto i piani della madre e aver tentato invano di farla ragionare, deciderà di raccontare tutto a Rosa per evitare che la situazione degeneri.

Enrico racconta la verità per liberarsi dal ricatto di Di Meo

Determinato a liberarsi dal ricatto di Di Meo, Enrico deciderà di raccontare tutta la verità a Marta. Prima di farlo, il giovane rifletterà a lungo, combattuto tra paura e desiderio di libertà, ma ormai deciso a non avere più segreti. Marta, però, preoccupata per lui, sceglierà di confidarsi con Umberto Guarnieri, nella speranza di trovare una soluzione. Nel frattempo, Enrico affronterà Di Meo e rifiuterà di cedere alle sue minacce.

La raccolta fondi al Paradiso e il ritorno di Agata e Mimmo

Al Paradiso delle Signore proseguono i preparativi per l’evento che consentirà a Marina Valli di presentare il suo nuovo disco e raccogliere fondi per le zone alluvionate. Intanto, Agata e Mimmo tornano a Milano e annunciano ufficialmente il loro fidanzamento.

