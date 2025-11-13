Stella di Un posto al sole: chi è Daniela De Vita e in che modo cambierà la soap di Rai 3

Novità per gli appassionati di Un Posto al Sole, nel cast sta per arrivare un nuovo personaggio, si tratta di Stella, interpretata dall'attrice Daniela De Vita. La donna è legata a doppio filo con Eduardo e, infatti, si rivelerà molto importante per il processo che lo vedrà protagonista. È ancora presto per dire se questa nuova figura sarà una presenza fissa nel cast della soap di Rai3, ma senza dubbio il suo arrivo spariglierà le carte.

Che ruolo avrà Stella, il nuovo personaggio di Un Posto al Sole

Il personaggio di Stella arriverà improvvisamente nella soap. Lei è legata al passato di Eduardo e, infatti, è in possesso di informazioni veramente importanti che potrebbero scagionarlo. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, la sua presenza nella soap di Rai 3 potrebbe non essere sporadica. Stella, infatti, potrebbe non comparire solo per dare a Eduardo ciò di cui ha bisogno, ma è probabile che rientri anche nelle nuove dinamiche di vita del Sabbiese. Lo ha conosciuto, infatti, quando lui frequentava ambienti loschi, ma entrambi adesso sono pronti, anche se in modi diversi ad iniziare una nuova vita.

Chi è Daniela De Vita

Nata a Napoli nel 1988, cresciuta tra Pianura e Rione Traiano, rivendica spesso la sua infanzia in queste zone partenopee. Sin da ragazzina ha trovato nella recitazione un modo per esprimersi. La sua formazione è avvenuta presso il Teatro Azione, dove ha lavorato accanto a Cristiano Censi e Isabella Bianco, per poi trasferirsi a Roma. Non è la prima volta che la si vede sul piccolo schermo, dal momento che ha avuto varie esperienze televisive e cinematografiche. E comparsa nei film Jeeg Robot ed Effetti Indesiderati, è apparsa anche nel film di Edoardo De Angelis, Indivisibili. Di recente, invece, è nel cast del film di Nunzia De Stefano, presentato alla Festa del Cinema di Roma. In TV invece è stata vista in una puntata de Il Commissario Ricciardi su Rai1.