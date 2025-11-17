Anticipazioni Uomini e Donne 17 novembre: Cristiana vuole richiamare Ernesto

Le anticipazioni dalla puntata di Uomini e Donne registrata oggi 17 novembre pubblicate in anteprima da Fanpage.it. Cristiana richiama Ernesto, Agnese e Roberto escono insieme, Ciro fa la sua prima esterna.

Fanpage.it pubblica in anteprima quanto accaduto oggi, 17 novembre, durante la nuova registrazione di Uomini e Donne. La puntata è stata ricca di colpi di scena, non sono mancate liete sorprese e nuovi arrivi che potrebbero portare un po' di brio al parterre.

Cosa è successo nel Trono Over

La prima notizia interessante riguarda l'arrivo di un nuovo corteggiatore, abbastanza giovane, per Gemma. L'uomo in questione, infatti ha 57 anni. Per una conoscenza che potrebbe iniziare, un'altra si avvia alla fase finale con la decisione di Agnese e Roberto di uscire insieme dal programma. Non mancano momenti di tensione nel parterre. Federico Mastrostefano ha trascorso una serata con Emanuela, ma emergono dei dettagli che lo mettono in cattiva luce: pare, infatti, che abbia sentito altre dame e dopo la puntata uscirà con Marta.

Cristiana chiede di chiamare Ernesto, Ciro fa la prima esterna con Alessia

Sara, infatti, durante un'esterna con Jakub si trova a dover discutere animatamente con lui, intanto bacia Thomas che, però, decide di mandare via, perché capisce che potrebbe illudersi.

Maria De Filippi spiega a Cristiana che Ernesto non è tornato. Durante la scorsa puntata, infatti, si era presentato ma per mancanza di tempo non era riuscito ad entrare in studio e Cristiana per non rinunciare alle esterne con Simone e Federico aveva deciso di non incontrarlo. La tronista, quindi, piuttosto dispiaciuta chiede a Maria di poterlo chiamare.

Ciro racconta la sua prima esterna con Alessia M e dice di essere contento. Nel frattempo Flavio continua la sua conoscenza con Nicole, che aveva recuperato la scorsa settimana, e decide di portarla a Firenze facendole una sorpresa. Lì scatta il bacio. Martina, quindi, va via dallo studio perché ritiene che Flavio abbia già fatto la sua scelta, lui la rincorre.