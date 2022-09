Viola come il Mare, stasera la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi su Canale 5: cast e trama Da venerdì 30 settembre va in onda su Canale 5 una nuova fiction: “Viola come il mare” con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Un mix tra commedia romantica e giallo, diviso in sei puntate, da due episodi ciascuna.

Francesca Chillemi e Can Yaman alis Viola Vitale e Francesco Demir

Da venerdì 30 settembre arriva su Canale 5 una nuova serie televisiva, si tratta di "Viola come il mare", con Can Yaman e Francesca Chillemi. Tra giallo e commedia sentimentale si raccontano le vicende di Viola, una giornalista trasferitasi da Parigi a Palermo, che affianca l'ispettore Demir nella risoluzione di alcuni casi che assediano la città, grazie alla sua sinestesia che la aiuta a percepire in maniera più diretta le emozioni. Gli episodi della prima stagione sono dodici, trasmessi due alla volta per un totale di sei prime serate. Ispirata al libro "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini, la fiction è prodotta da RTI e Lux Vide e nel cast ci sono anche Simona Cavallari, David Coco e Romano Reggiani.

Le anticipazioni della prima puntata di Viola come il mare del 30 settembre

Viola lascia Parigi, dove per lungo tempo ha lavorato nel settore della moda, per trasferirsi a Palermo in cerca di suo padre. Nonostante non si vedano da anni, lei non può più rimandare la ricerca dell'uomo per un motivo piuttosto importante. Arrivata in città inizia a collaborare come cronista di nera e conosce l'ispettore Capo Francesco Demir, con cui il primo incontro lascia presagire un futuro rapporto di odio-amore tra i due. Sin da subito viene incaricata di seguire le indagini per la morte di un ragazzo e verrà fuori un talento inaspettato, che colpirà particolarmente l'ispettore, tanto che tornerà a chiederle aiuto.

Francesca Chillemi è Viola Vitale

La trama della fiction ispirata al romanzo “Conosci l’estate?”

Viola Vitale è una giornalista trentenne dotata di un potere piuttosto particolare, riesce a percepire le emozioni degli altri tramite i colori. Questo fenomeno prende il nome di sinestesia, con cui come la figura poetica, si intende la sovrapposizione di più sensi. Una capacità che sarà un valore aggiunto per la protagonista, soprattutto per la risoluzione di casi di omicidio, dove riconoscere l'animo di un presunto assassino, attraverso un'associazione tra sentimenti e colori, diventa fondamentale per comprendere anche i moventi dietro ad azioni così efferate.

Accanto a Viola ci sarà Francesco Demir, ispettore che si servirà delle abilità della giovane cronista per comprendere qualcosa in più rispetto a ciò che gli accade intorno, soprattutto quando gli omicidi sembrano avere come dato comune il fatto di sembrare completamente casuali, senza alcuna possibile motivazione. Tra loro nascerà una collaborazione, oltre che una convivenza non voluta, che li porterà ad interagire sempre più spesso e a più livelli, provando a conoscersi nel profondo. Viola riuscirà forse a trovare un senso alle sue incompletezze, cercando suo padre che non ha mai conosciuto e che spera possa aiutarla, mentre Francesco invece si lascerà ammorbidire.

Francesca Chillemi e Can Yaman in Viola come il mare

Il cast con Can Yaman e Francesca Chillemi, personaggi e attori

Oltre ai protagonisti della fiction, ormai ben noti, altri sono gli attori che daranno sostanza alle storie raccontate in "Viola come il mare", volti conosciuti della televisione italiana e già visti in altre fiction di successo. Ecco, quindi, i principali protagonisti:

Can Yaman è Francesco Demir

Simona Cavallari è Claudia Forensi

Chiara Tron è Tamara Graziosi

Romano Reggiani è Raniero Sammartano

Giovanni Nasta è Turi D’Agata

David Coco è Santo Buscemi

Davide Dolores è il Dott. Pierangelo Aiello

Kyshan Wilson è Farah

Mario Scerbo è Alex

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica su Mediaset Infinity

Sono dodici episodi da 50 minuti ciascuno a comporre la prima stagione di "Viola come il mare". Su Canale 5 gli episodi saranno due a puntata, per un totale di sei prime serate, ogni venerdì fino al finale di stagione previsto per il 4 novembre. Le puntate, oltre alla classica messa in onda, si possono seguire in streaming su Mediaset Infinity e tramite l’app per smart tv, tablet e smartphone.