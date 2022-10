Viola come il mare, anticipazioni terza puntata 14 ottobre: Viola felice con Raniero, Demir è lontano Le anticipazioni della terza puntata di Viola come il mare, in onda venerdì 14 ottobre alle ore 21:25 su Canale5. Francesca Chillemi e Can Yaman tornano nei panni di Viola Vitale e Francesco Demir.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza puntata di Viola come il mare, in onda venerdì 14 ottobre. La fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi nei panni della giornalista Viola Vitale e dell'Ispettore Capo Francesco Demir. I due protagonisti sembreranno allontanarsi. Viola sarà felice al fianco di Raniero, mentre Francesco sarà sempre più attratto da Farah. L'appuntamento è venerdì 14 ottobre alle ore 21:25 su Canale5.

Viola come il mare, anticipazioni terza puntata del 14 ottobre

Nella terza puntata di Viola come il mare, in onda venerdì 14 ottobre, Demir è ancora impegnato nelle sue indagini sul traffico di esseri umani. Tuttavia, sembra brancolare nel buio. L'aiuto che sperava di ricevere da Farah, non è poi così determinante come sperava. Intanto, un imprenditore muore improvvisamente. La redazione di Sicilia Web News è in subbuglio perché uno dei loro migliori giornalisti, sembra essere coinvolto in questo caso.

Viola ritrova la felicità con Raniero e continua a cercare suo padre

Viola, intanto, non resta completamente impantanata nel momento di caos che interessa la redazione in cui lavora, perché è molto presa da Raniero e accanto a lui sembra essere finalmente felice. L'uomo, inoltre, si mette a disposizione per aiutarla a trovare il padre. Grazie a Raniero, Viola scoprirà un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale. Pochi anni prima, infatti, sua madre aveva fatto una visita a Palermo. In questo evento, di cui la giornalista era all'oscuro, potrebbe nascondersi la chiave per rintracciare il padre che l'ha abbandonata. Se Viola sembra aver raggiunto una certa serenità accanto a Raniero, anche Demir sembra sempre più vicino a Farah. Tra loro l'attrazione è evidente. Un nuovo caso porterà Francesco e Viola a indagare insieme: un uomo è stato investito da un pirata della strada, ma la verità potrebbe essere un'altra.