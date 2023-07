Viola come il mare 2, la prima foto di Francesca Chillemi e Can Yaman sul set Sono iniziate le riprese di Viola come il mare 2. La prima foto ufficiale che ritrae Francesca Chillemi e Can Yaman sul set.

A cura di Daniela Seclì

Luca Bernabei, Francesca Chillemi, Can Yaman e Giovanni Nasta,

Francesca Chillemi e Can Yaman sono tornati sul set di Viola come il mare 2 a Roma. Poi, si sposteranno a Palermo. Gli attori, dunque, sono pronti a tornare a vestire i panni di Viola Vitale e Francesco Demir. Come gli spettatori ricorderanno, la protagonista è una giornalista che, a causa di una malattia neurodegenerativa, percepisce le emozioni degli altri, come fossero colori. Questo fenomeno si chiama sinestesia. Il finale della prima stagione, sembrava suggerire che tra Francesco e Viola potesse esserci un legame di parentela. Nella seconda stagione, gli spettatori scopriranno tutta la verità. Intanto, è stata diffusa la prima foto dal set.

Viola come il mare 2, la prima foto dal set con Francesca Chillemi e Can Yaman

Gli attori di Viola come il mare 2 sono sul set per registrare le nuove, attesissime puntate. È stata diffusa la prima foto, che ritrae il CEO di Lux Vide, società del gruppo Fremantle, Luca Bernabei e gli attori Francesca Chillemi, Can Yaman e Giovanni Nasta, che nella serie interpreta Turi D'Agata (vedi foto in alto, ndr). La seconda stagione della fiction è diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo. A ideare la trama, gli sceneggiatori Elena Bucaccio, Silvia Leuzzi e Lorenzo Righi. La serie televisiva andrà in onda prossimamente su Canale 5.

Francesca Chillemi interpreta la giornalista Viola Vitale

Intervistata da Ansa, Francesca Chillemi si è ben guardata da concedere spoiler sulla seconda stagione. L'attrice ha spiegato, però, che Viola imparerà ad affrontare la vita in modo diverso: "Ho letto la prima puntata e devo ancora capire come si svilupperanno i personaggi. Mi hanno solo detto che ci saranno cambiamenti e il mio affronterà la vita in modo diverso". E ha aggiunto: