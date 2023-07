Francesca Chillemi pronta per Viola come il mare 2: “Ci saranno dei cambiamenti nel mio personaggio” Francesca Chillemi è di nuovo sul set di “Viola come il mare”, la fiction di Canale 5 di cui è protagonista con Can Yaman. L’attrice ha rivelato quali siano, a sui avviso, i motivi del successo della serie, parlando anche delle novità.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le fiction che più hanno avuto successo nell'anno televisivo appena trascorso c'è stata "Viola come il mare", in onda su Canale 5 e con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, ispirata al libro "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini. Dopo la grande accoglienza da parte del pubblico ci sarà anche una seconda stagione e a questo proposito l'ex Miss Italia ha parlato delle riprese che stanno per iniziare, rivelando qualche dettaglio sul suo personaggio.

Francesca Chillemi e il successo di Viola come il mare

Il primo ciak di "Viola come il mare 2" arriva nel pieno dell'estate e Francesca Chillemi è pronta a vestire i panni della giornalista affetta da sinestesia, che è riuscita a conquistare milioni di telespettatori in prima serata su Canale 5. All'Ansa l'attrice ha anticipato: "Ho letto la prima puntata e devo ancora capire come si svilupperanno i personaggi. Mi hanno solo detto che ci saranno cambiamenti e il mio affronterà la vita in modo diverso". Quando le si chiede il perché di questo riscontro positivo da parte del pubblico, risponde in maniera piuttosto schietta raccontando quello che, a suo avviso, sia il segreto di questo successo:

Davvero non lo so. A me piace molto il mio personaggio e il messaggio che manda. E poi c'è il suo problema di salute, una malattia neurovegetativa, che dà la capacità di leggere le persone come se si avesse un super potere. Insomma è una donna che non sa come si evolverà la sua vita, ma che affronta qualcosa di così drastico in modo tanto ottimistico. Credo che questo sia un bel messaggio per chi affronta la quotidianità avendo problemi seri. La mia Viola non si perde mai d'animo.

Quando esce Viola come il mare 2

Gli attori sono appena tornati sul set, quindi, verosimilmente le nuove puntate della fiction di Canale 5 arriveranno in prima serata non prima del prossimo anno, quando sarà concluso anche il lavoro di post produzione. La seconda stagione di Viola come il mare vedrà come protagonisti gli attori già presenti nella stagione d'esordio, con nuove storie da raccontare.