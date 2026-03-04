Vanina – Un vicequestore a Catania 2: trama, cast e puntate della serie con Giusy Buscemi

Al via stasera su Canale5, Vanina – Un vicequestore a Catania 2. La seconda stagione della serie con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi è composta da quattro puntate in onda ogni mercoledì alle ore 21:20 su Canale5. Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction.

Vanina 2, trama, cast e puntate della seconda stagione con Giusy Buscemi

Da mercoledì 4 marzo, alle ore 21:20 su Canale5, al via Vanina – Un vicequestore a Catania 2. La serie con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi torna sul piccolo schermo con quattro nuove puntate. Nel finale della prima stagione, Vanina trovava una pallottola in casa. L'avvertimento potrebbe essere stato lasciato da Salvatore Fratta, l'ultimo degli assassini di suo padre rimasto a piede libero. Proprio da qui prenderà il via la seconda stagione. Vanina si farà aiutare dal magistrato Paolo Malfitano.

La trama di Vanina 2

Vanina Guarrasi, vicequestore alla mobile di Catania, attende che il magistrato Paolo Malfitano porti a termine un'importante missione. L'uomo, infatti, le ha promesso che dopo avere arrestato Salvatore Fratta – assassino di suo padre – sarà pronto a dire addio all'Antimafia di Palermo e a voltare pagina insieme a lei. Dalle prime indagini appare evidente che sia stato proprio Fratta a lasciare una pallottola nell'appartamento di Vanina. La squadra del vicequestore tenta di proteggerla. Nel privato, Vanina aiuta l'amica Giuli a nascondere una verità che potrebbe sconvolgere il medico legale Adriano Calì. Intanto, l'affascinante medico Manfredi Monterreale solleticherà la gelosia di Paolo, perché continuerà a girare attorno a Vanina.

Il cast: attori e personaggi

Giusy Buscemi è Vanina Guarrasi;

Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano;

Corrado Fortuna è Manfredi Monterreale.

Claudio Castrogiovanni interpreta l’ispettore capo Carmelo Spanò; Paola Giannini è l'ispettrice Marta Bonazzoli; Giulio Della Monica è il sovrintendente Mimmo Nunnari; Danilo Airena è l'agente Salvatore Lo Faro; Orlando Cinque è Tito Macchia.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

La serie Vanina – Un vicequestore a Catania 2 è composta da quattro puntate, che vanno in onda il mercoledì in prima serata su Canale5. Tuttavia è possibile assistere agli episodi anche in diretta streaming e in replica sulla piattaforma Mediaset Infinity. La programmazione prevista, nel momento in cui scriviamo, è la seguente:

Prima puntata in onda mercoledì 4 marzo:

Seconda puntata in onda mercoledì 11 marzo;

Terza puntata in onda mercoledì 18 marzo;

Quarta puntata in onda mercoledì 25 marzo.

Dove è stata girata la seconda stagione di Vanina

La seconda stagione di Vanina è stata girata principalmente a Catania. Tra le location Piazza Federico di Svevia con il castello Ursino, Piazza del Duomo, Via Eritrea, Corso Martiri della Libertà, Piazza Vincenzo Bellini, il Cimitero Monumentale, Piazza Mazzini e le chiese San Nicolò Arena e San Francesco Borgia.