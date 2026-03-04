Vanina 2, anticipazioni seconda puntata dell’11 marzo: colpo di scena tra Vanina e Paolo, la situazione si ribalta

Le anticipazioni della seconda puntata di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania in onda mercoledì 11 marzo alle ore 21:20 su Canale5. Nella trama del prossimo episodio con Giusy Buscemi, Giorgio Marchesi e Corrado Fortuna, il vicequestore indagherà su un bizzarro caso che lega due vittime: Azzurra Leonardi e Monsignor Antonio Murgo. Poi il colpo di scena che ribalterà la situazione tra Vanina e Paolo. Attenzione spoiler.

Vanina 2, anticipazioni seconda puntata dell'11 marzo

Le anticipazioni della seconda puntata di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, in onda mercoledì 11 marzo alle ore 21:20 su Canale5. Nel secondo episodio, intitolato Il talento del cappellano, gli spettatori assisteranno a un fatto bizzarro. Un uomo, decisamente stravagante, si imbatte nel corpo esanime di una donna. Quando Valina giunge sul luogo del delitto, però, del corpo non c'è più nessuna traccia. Dopo avere scambiato due parole con lo strano custode, inizia a credere che il delitto non sia mai avvenuto. Dopo i dubbi iniziali, però, c'è un colpo di scena.

Il vicequestore combatte contro l'insonnia

Durante la notte vengono ritrovati due cadaveri, quello di Monsignor Antonio Murgo e quello di Azzurra Leonardi. Il caso è particolarmente intricato, perché le due vittime sembrano avere delle vite senza alcuna ombra. Inoltre, tra loro non c'è alcun legame. Vanina deve stare molto attenta e scavare non solo nei giorni che hanno preceduto la morte brutale di Murgo e Leonardi, ma anche in un passato molto più antico. Il vicequestore tenta di scorgere quelle verità che si nascondono bene alla vista. Sotto il profilo privato, le cose non vanno meglio per Vanina. La donna, infatti, si ritrova a combattere contro l'insonnia. Manfredi, tentando di aiutarla, riesce a ritagliarsi un ruolo nella vita del vicequestore. Nel finale della puntata, un colpo di scena inatteso su Salvatore Fratta ribalta la situazione tra Vanina e Paolo.