Vanina – Un vicequestore a Catania 2 si farà, la seconda stagione con Giusy Buscemi: “Riprese a novembre”

Vanina – Un vicequestore a Catania 2 si farà. Ad annunciare la seconda stagione è stato il produttore Carlo Degli Esposti. La serie con Giusy Buscemi, Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna e Giulio Della Monica dunque si arricchirà di nuovi episodi. Le riprese si terranno da novembre 2024 a febbraio 2025. Ecco cosa ha dichiarato il produttore in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Carlo Degli Esposti, fondatore della casa di produzione Palomar, ha fatto sapere che la serie tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia avrà una seconda stagione:

Mediaset, dunque, ha richiesto la seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania. A interpretare Giovanna Guarrasi, detta Vanina, è l'attrice ed ex Miss Italia Giusy Buscemi. In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni aveva parlato con grande entusiasmo di questo personaggio:

Mi piace dire che è la sbirra della porta accanto, ha 35 anni, è cresciuta a Palermo, dove lavorava per l’Antimafia, e si è trasferita a Catania, che è un altro mondo. Da un lato cerca di vivere la sua leggerezza, aiutata dagli amici, dall’altro fugge da un passato irrisolto. Passa dall’allegria alla malinconia. È istintiva e immediata, al contrario di me che per rispondere a una domanda ci penso mille volte. […] Con il coach Alessandro Prete, leggendo insieme i copioni, abbiamo studiato il modo di muoversi e di camminare, diverso dal mio. E poi, per l’accento, ho riscoperto e rispolverato il siciliano che usavo con i miei nonni, che da quattro anni non ci sono più. È stato divertente ascoltare vecchi audio e video in cui parlavo con loro.