Un passo dal cielo 8, anticipazioni seconda puntata del 16 gennaio: il passato oscuro di Nathan, Manuela lo aiuta

Le anticipazioni della seconda puntata di Un passo dal cielo 8 in onda giovedì 16 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. La malga dell'alba è il titolo del nuovo episodio della fiction con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli, Cecilia Bertozzi, Alice Arcuri, Alberto Malanchino e Raz Degan. Nella trama, l'omicidio di una giovane veterinaria. Sospettato l'uomo che aveva accusato di stalking, ma la misteriosa morte sembra nascondere un'altra verità. Manuela si impegnerà per aiutare Nathan a recuperare le parti mancanti del suo passato. A interessarsi alla sua storia anche il ricercatore Stephen Anderssen.

Le anticipazioni della seconda puntata di Un passo dal cielo 8 in onda giovedì 16 gennaio. Il secondo episodio è intitolato La malga dell’alba. La trama si concentra sulla morte misteriosa di Marianna Vanoni. Si tratta di una giovane donna molto stimata per il suo lavoro di veterinaria. Il suo corpo viene ritrovato in uno sperduto sentiero di montagna. Le indagini prendono subito il via. I primi indizi portano a un uomo che conosceva bene la vittima.

La vita di Vincenzo è stravolta

Nella seconda puntata di Un passo dal cielo 8, l'omicidio di Marianna Vanoni. I sospetti ricadono su Marco Rho, si tratta di un anziano pastore che in quei luoghi porta le sue pecore a pascolare. La vittima lo aveva denunciato per stalking, così si pensa a una ritorsione. Continuando a indagare, tuttavia, emergono lati oscuri della vita di Marianna. La donna era stata coinvolta in una gravissima truffa. Manuela Nappi ha una missione. Intende aiutare Nathan Sartor a dissipare la nebbia del suo passato. Intanto, la vita di Vincenzo è stravolta. Per fortuna, ci sono Carolina e Huber che gli danno una mano perché impari a convivere con la sua nuova quotidianità.