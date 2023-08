Tutto Chiede Salvezza 2, via alle riprese: Valentina Romani e Drusilla Foer nel cast Via alle riprese della seconda stagione della serie con protagonista Federico Cesari. Grosse novità nel cast, con due ingressi eccellenti.

A cura di Andrea Parrella

Con la prima stagione Tutto Chiede Salvezza si è imposto come uno dei prodotti più apprezzati della scorsa stagione e una seconda stagione era stata già confermata mesi fa. In queste settimane prendono il via le riprese del nuovo ciclo di episodi dedicati alla vicenda di Daniele, il protagonista della serie. La narrazione si incentrerò sulla sua vita dopo il ricovero in un ospedale psichiatrico per via di un TSO. La serie prodotta da Picomedia, diretta da Francesco Bruni e disponibile su Netflix, oltre alla presenza confermata di Federico Cesari e Fotinì Peluso, avrà diverse new entry nel cast. A fare il loro ingresso Valentina Romani nei panni di Angelica, Marco Todisco (sarà Paolo), Vittorio Viviani (Armando), Samuel Di Napoli (Rachid) e la sorpresa Drusilla Foer, che interpreterà il ruolo di Matilde. A riportarlo è il sito Badtaste.it.

Il cast di Tutto Chiede Salvezza 2

Confermato il ritorno in Tutto Chiede Salvezza 2 di interpreti come Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato (Madonnina), Alessandro Pacioni (Alessandro), Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB Kabore (Alessia). Torneranno anche Filippo Nigro (Dott. Mancino) e Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli), Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella), Giacomo Mattia (Giovanni) e Carolina Crescentini (Giorgia), la mamma di Nina.

Federico Cesari sulla seconda stagione di Tutto Chiede Salvezza

L'arrivo della seconda stagione di Tutto Chiede Salvezzaè previsto per il 2024 e a parlarne, diverse settimane fa, era stato proprio il protagonista, Federico Cesari, attraverso alcune riflessioni sulla serie e le ragioni del successo riscosso: "Affrontiamo, con sincerità, le parole giuste e il giusto peso, un tema caldo come la salute mentale. Abbiamo raccontato un momento di profonda sofferenza e ciò che c’è dietro il buio", aveva detto. Quanto al suo personaggio, Daniele Cenni, sono poche le anticipazioni fornite: "Quello che posso dire è che il mio personaggio dovrà soffrite più di prima: dopo una settimana in TSO che cosa dovrà sopportare? Sono preoccupato".