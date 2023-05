Federico Cesari: “In Tutto chiede salvezza 2, Daniele soffrirà ancora di più” Federico Cesari si racconta dopo la premiazione al MonteCarlo Film Festival de la Comédie. L’attore romano, reduce dalle riprese di Skam Italia 6, che potrebbe vederlo nei panni di Martino ancora per poco, parla anche della seconda stagione di “Tutto chiede salvezza” in cui vestirà di nuovo i panni di Daniele Cenni.

A cura di Ilaria Costabile

Federico Cesari è stato ospite al MonteCarlo Film Festival de la Comédie la rassegna realizzata da Ezio Greggio, arrivata alla sua ventesima edizione, in cui ha ricevuto anche un premio il Next Generation Award, un riconoscimento dedicato ai nuovi volti del cinema e delle tv. Ascoltato da Vanity Fair, l'attore ha parlato dei nuovi progetti e anche delle possibilità che gli offre il suo lavoro: "Più che la mia vita quotidiana, sono cambiato io, sono maturato grazie a questo lavoro che ti dà la possibilità di cambiare sempre punto di vista".

Federico Cesari sarà di nuovo Daniele Cenni in Tutto chiede salvezza 2

Manca poco all'inizio delle riprese di "Tutto chiede salvezza 2" la serie Netflix la cui prima stagione, tratta dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli, è stata apprezzatissima dal pubblico, soprattutto per aver trattato una tematica difficile e che per certi versi rappresenta ancora un tabù. Secondo Cesari, il motivo del loro successo risiede proprio nelle modalità con cui se ne è parlato: "Affrontiamo, con sincerità, le parole giuste e il giusto peso, un tema caldo come la salute mentale. Abbiamo raccontato un momento di profonda sofferenza e ciò che c’è dietro il buio". In merito al suo personaggio, Daniele Cenni, sono poche le anticipazioni che può dare: "Quello che posso dire è che il mio personaggio dovrà soffrite più di prima: dopo una settimana in TSO che cosa dovrà sopportare? Sono preoccupato".

Il futuro di Martino in Skam Italia 6

Nel frattempo sono terminate le riprese della sesta stagione di Skam, dove Federico Cesari interpreta Martino, uno dei personaggi più amati della serie e pur senza rivelare attorno a chi ruoterà il racconto stavolta, l'attore rivela che qualcosa per il suo personaggio potrebbe cambiare: "Martino lo vedremo poco questa volta, e che forse il suo arco narrativo potrebbe essere terminato". La serie, come d'altronde anche altre produzioni teen italiane, ha avuto un enorme successo, come è accaduto per Mare Fuori che è diventato un vero e proprio fenomeno, a questo proposito l'attore romano dichiara: