Torna Il Commissario Montalbano, Rai1 celebra Camilleri e riporta in onda la serie con Luca Zingaretti A partire dal 27 aprile Rai celebrerà i 100 anni di Andrea Camilleri con un'operazione legata alla celebre fiction con Luca Zingaretti.

A cura di Andrea Parrella

Rai1 omaggia Andrea Camilleri nel 100esimo anniversario della sua nascita e lo fa con un'operazione che solletica il pubblico del Commissario Montalbano. Non si tratta di episodi inediti, come i tanti appassionati spererebbero, ma della riproposizione di tutti gli episodi della serie con protagonista Luca Zingaretti, senza ombra di dubbio il prodotto di maggior successo della storia recente di Rai Fiction.

L'operazione Rai per i 100 anni di Camilleri

A partire da domenica 27 aprile la prima rete del servizio pubblico riproporrà in ordine cronologico tutti i 37 episodi finora girati con Luca Zingaretti protagonista. Ad anticiparlo è il blog specializzato di Antonio Genna, citato da BubinoBlog. Si tratterà quindi di una serie di appuntamenti che si inseriscono nella cornice di racconto del centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, autore dei racconti da cui è tratta la serie Tv legata alle vicende personali e professionali di Salvo Montalbano.

La morte di Camilleri nel 2019

A oltre cinque anni dalla scomparsa di Camilleri, morto nel 2019, Rai1 immagina un'operazione celebrativa senza grossi rischi, visto che pesca ancora una volta dal bacino fortunatissimo dell'archivio Montalbano, una serie che ha garantito ascolti fuori dal tempo ala prima rete del servizio pubblico con i suoi ultimi episodi inediti e che è stata anche un grande bacino cui attingere per numerose repliche e riproposizioni, che hanno inevitabilmente impoverito l'appeal della serie.

L'ultimo episodio inedito di Montalbano nel 2021

L'ultimo episodio inedito de Il Commissario Montalbano risale all'8 marzo del 2021, quando Rai1 ha proposto Il Metodo Catalanotti. Da allora è stato lo stesso Zingaretti a defilarsi ed escludere l'idea di tornare nei panni di Montalbano. Così l'attore Peppino Mazzotta aveva spiegato in un'intervista del 2021 l'epilogo del progetto: “Il Montalbano televisivo è concluso. Non credo si faranno altre puntate: le notizie che abbiamo ricevuto finora dicono così. Sono venute a mancare tutte le figure chiave: lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri". Tuttavia era stato lo stesso Mazzotta a precisare: "L’ultimo romanzo di Montalbano, Riccardino, non è stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perché chiude la vicenda del commissario. Ma bisogna rispettare la decisione presa”.

È proprio questa la speranza cui si attaccano i molti appassionati della serie, che sperano di vedere Zingaretti per un'ultima volta nei panni dell'amatissimo personaggio. Chissà che questa operazione Rai non abbia proprio lo scopo di rinverdire l'interesse per la serie e convincere i protagonisti.