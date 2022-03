This is Us, quando esce la sesta stagione in Italia Gli episodi della stagione conclusiva di This is Us saranno disponibili in Italia a partire dal 2 maggio. Ogni lunedì l’appuntamento è su Fox con un doppio episodio.

A cura di Giulia Turco

La famiglia Pearson sta per tornare con la sesta stagione di This is Us. A partire da lunedì 2 maggio i nuovi episodi dell’amata serie tv saranno disponibili su Fox anche in Italia. Tornano i protagonisti di sempre da Milo Ventimiglia a Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz e Sterling K. Brown. Come ha fatto sapere l’ideatore della serie Dan Fogelman, si tratta del capitolo conclusivo del family drama, al quale la serie tv italiana Noi si è ispirata per il remake.

Come vedere This is Us 6 in streaming

Come avvenuto con le scorse edizioni, anche quest’anno la sesta stagione andrà in onda in Italia qualche mese dopo la messa in onda negli Stati Uniti, dove This is Us 6 è disponibile già da gennaio 2022 sul network NBC. I nuovi episodi della fortunata serie tv saranno disponibili a partire da lunedì 2 maggio in esclusiva su Fox (canale 116 di Sky). L'appuntamento sulla piattaforma è ogni lunedì alle ore 21:00 con un doppio episodio. Gli abbonati Sky potranno vedere gli episodi anche in streaming tramite Sky Go. Senza abbonamento, per ora non sono previste repliche in chiaro.

Non ci sarà la una settima stagione

Non c’è margine al momento per pensare che possa esserci un’altra stagione dopo il sesto ciclo di episodi di This is Us. Il creatore Dan Fogelman aveva annunciato che sarebbe stata l’ultima già lo scorso anno, stabilendo che i capitoli entro i quali raccontare la storia della famiglia non dovessero superare le sei stagioni. Jack e Rebecca, una delle coppie più amate delle serie tv, sono molto uniti anche fuori dal set. Milo Ventimiglia ha detto della sua collega Mandy Moore: “Credo che lei sia meravigliosa, è appassionata, crede molto in quello che fa, lavora duramente”. Del loro lavoro sul set conserva un ottimo ricordo: "Entrambi abbiamo investito così tanto in questa cosa e abbiamo comunicato tanto".