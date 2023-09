Squid Game: La Sfida, quando esce su Netflix il reality ispirato alla serie di successo Su Netflix, dal 22 novembre, arriva Squid Game: La Sfida. Si tratta di un reality ispirato alla serie coreana di successo, in cui 456 concorrenti si sfidano per conquistare un montepremi di 4,56 milioni di dollari. Uno solo ce la farà, gli altri torneranno a casa a mani vuote (ma vivi).

A cura di Elisabetta Murina

Squid Game nella vita reale. Su Netflix sta per arrivare il reality ispirato alla serie coreana di successo che, uscita nel 2021 sulla piattaforma, ha battuto ogni record. 456 persone in carne e ossa sono pronti a sfidarsi per vincere 4,56 milioni di dollari. Un solo concorrente ce la farà, gli altri falliranno (ma no, non verranno uccisi).

Quando esce su Netflix Squid Game: La Sfida

"Vi affronterete per vincere il nostro premio, il più grande nella storia dei reality". Così la voce di Squid Game, familiare agli spettatori, annuncia che 456 concorrenti reali (scelti secondo regole ben precise) si sfideranno per aggiudicarsi 4.56 milioni di dollari. Un montepremi destinato a un solo giocatore, che diventerà il "nuovo Seong Gi-hun", il "numero 456", vincitore della serie. Il reality uscirà su Netflix il 22 novembre. Nell'attesa, la piattaforma ha lanciato sui canali ufficiali il primo teaser, dove tutto ricalca alla perfezione l'originale: concorrenti con indosso la tuta verde numerata, la bambina del celebre "Un, due, tre stella" con la sua inquietante filastrocca, passando per i "controllori" con la tuta rosa. Non resta che aspettare per scoprire quali sfide li attenderanno.

Cosa sappiamo su Squid Game 2

Se è confermata la data di uscita e la modalità di gioco di Squid Game: La Sfida, diversa è la situazione per la seconda stagione della serie originale. È ufficiale che ci sarà, come aveva confermato il regista Hwang Dong-hyu, ma ancora non si hanno informazioni precise per quanto riguarda l'uscita. La storia, però, riprenderà da dove si è interrotta: il vincitore Gi-hun rinuncia a prendere un volo per gli Stati Uniti dopo aver scoperto che si terrà un'altra mortale edizione dei giochi. "Gi- Hun torna indietro non solo per vendicarsi, ma per smantellare lo Squid Game", aveva spiegato il regista. Il focus dei nuovi episodi sarà quindi proprio sul suo personaggio, che cercherà in tutti modi di tornare sull'isola per fermare il gioco. A parte questo, però, tutto il resto è ancora top secret.