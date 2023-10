Elite 7 in streaming su Netflix: quando esce e chi sono i nuovi personaggi della serie tv La nuova stagione di Elite 7 sta per uscire in streaming su Netflix. Ci sono molte novità come un cast di nuovi personaggi. Si compone di 8 episodi e sarà disponibile dal 20 ottobre.

La nuova stagione di Elite 7 sta per uscire in streaming su Netflix. Ci sono molte novità, prima di tutto c'è un cast ricco di nuovi personaggi che va ad aggiungersi a quelli che già c'erano. La serie sarà incentrata su Omar che torna così per uno stage al liceo. La settima stagione di Elite è una delle più attese di quest'anno su Netflix anche perché sarà l'ultima. Elite 7 si comporrà di otto episodi.

Mirela Balić sul set di Elite 7 nel ruolo di Chloe.

Quando escono le nuove puntate di Elite 7 in streaming

La nuova stagione di Elite 7 uscirà il 20 ottobre su Netflix in tutti i Paesi in cui la piattaforma è disponibile. Ci saranno otto episodi della durata di 50 minuti a episodio, come è sempre stato per il teen drama spagnolo. La stagione finale Elite tratterà l'aspetto della salute mentale. Il ritorno di Omar nella scuola dove tutto è successo lo aiuterà ad affrontare i suoi demoni faccia a faccia. Ma non c'è solo Omar ad affrontare i propri incubi, ma anche tutto il resto degli studenti.

Anitta nel ruolo di se stessa.

Il cast di Elite 7: chi sono i nuovi personaggi

Ecco il cast completo di Elite 7 formato dai nuovi personaggi:

Chloè è interpetata da Mirela Balić;

Eric è interpretato da Gleb Abrosimov;

Carmen è interpretata da Maribel Verdù;

Martín è interpretato da Leonardo Sbaraglia;

Joel è interpretato da Fernando Lindez;

Omar è interpretato da Omar Ayuso;

Anitta interpreta se stessa.

Questi invece sono i personaggi e gli interpreti che fanno parte del cast originale e che si trovano anche nella settima stagione:

Iván è interpretato da André Lamoglia;,

Raúl è interpretato da Álex Pastrana;

Sara è interpretata da Carmen Arrufat;

Isadora è interpretata da Valentina Zenere;

Rocío è interpretata da Ana Bokesa;

Dídac è interpretata da Álvaro de Juana;

Nico è interpretato da Ander Puig;

Sonia è interpretato da Nadia Al Saidi.