Simona Cavallari contro la produzione di Viola come il mare: "Cacciata senza un perché" L'attrice parla dell'uscita del suo personaggio dalla seconda stagione della serie. In un'intervista spiega: "Ci sono rimasta male. Quel ruolo mi permetteva di cimentarmi in un registro per me inedito".

A cura di Andrea Parrella

La seconda stagione di Viola come il Mare si avvia a conclusione e terminerà con la puntata del prossimo 6 giugno. La sere con Can Yaman e Francesca Chillemi non sta riscontrando risultati eccelsi sotto il profilo degli ascolti, ma i problemi per la serie Mediaset arrivano anche attraverso Simona Cavallari, attrice della prima stagione della serie, che ha raccontato di aver subito un brutto trattamento da parte della produzione della fiction, estromessa dal cast artistico senza nemmeno un preavviso o una comunicazione ufficiale.

Le parole di Simona Cavallari

L'attrice ricopriva il ruolo della direttrice di Sicilia Web News, il portale per cui lavora la protagonista della serie e il ruolo della Cavallari è stato cancellato nella seconda stagione di Viola come il Mare, cosa che lei non ha preso per niente bene, come ha rivelato a The WOM:

Perché non sono in Viola come il Mare 2? Eh, bisognerebbe chiedere ad altri. La verità è che non lo so: non mi hanno neanche contattata per dirmi che non ero più nel progetto. Ci sono rimasta male, così come gli altri ragazzi che hanno deciso di sostituire in maniera secondo me brusca senza dare ai personaggi la possibilità di raccontare la loro fine. Sebbene avessi un ruolo meno intenso e che mi dava meno soddisfazioni rispetto ad altri, mi permetteva di cimentarmi in un registro per me inedito, quello leggero: mi divertivo e invece amano solo farmi piangere.

Il finale di Viola come il mare il 6 giugno

La seconda stagione di Viola come il mare si avvia intanto a conclusione, con l'ultima puntata di giovedì 6 giugno su Canale5. Gli ultimi episodi saranno ricchi di colpi di scena. Viola rivelerà a Demir di avere conosciuto il suo vero padre, l'uomo ha delle informazioni preziose per lo stesso Francesco. Turi confesserà di avere commesso un omicidio. Qui le anticipazioni dell'ultima puntata di Viola come il mare 2, che è già disponibile su Mediaset Infinity.