Saltburn e la scena della vasca: cosa beve davvero Oliver, il commento di Jacob Elordi Cosa beve davvero Barry Keoghan (Oliver) nella scena della vasca di Saltburn? La production designer del film, Suzie Davies, ha spiegato da cosa era composto il liquido e Jacob Elordi ci ha messo del suo con un commento hot. Inizialmente, è stato proprio lui ad evitare che a Keoghan fosse preferito Timothée Chalamet.

Saltburn, la scena della vasca da bagno. Felix (Jacob Elordi) si sta masturbando immerso nell'acqua prima di uscire e cedere la scena a Oliver (Barry Keoghan). Una volta rimasto solo, Oliver beve l'acqua della vasca e, indirettamente, anche lo sperma di Felix. Ma cosa conteneva davvero quel liquido? Lo ha svelato la production designer del film di Emerald Fennell, disponibile in streaming su Prime Video.

Cosa conteneva il liquido bevuto nella vasca

In un’intervista con Business Insider, la production designer del film, Suzie Davies, ha spiegato da cosa era composto il liquido di scena che l’attore ha ingurgitato durante le riprese: un mix di yogurt, un po’ di latte e acqua. Poi ha aggiunto: "L’ha girata quattro volte e si è davvero impegnato moltissimo. Spesso, quando si girano cose del genere, ci sono 20 persone intorno a te. È un contesto piuttosto teso. Ma il cast può portare qualcosa di così straordinario che si può sentire il rumore di un ago che cade. Quando Barry girava le sue scene era incredibile. Non aveva inibizioni".

Il commento hot di Jacob Elordi

Sulla scena della vasca è intervenuto anche Jacob Elordi, che ha ironicamente commentato: "Se avete visto il film, grazie. Se avete visto il film con i vostri genitori, mi dispiace. Se l’avete visto con la vostra ragazza, non c’è di che". Mentre sulla masturbazione di Oliver sulla sua lapide, ha aggiunto: "Sì, ero io quello nella tomba".

Timothée Chalamet al posto di Barry Keoghan

Per il ruolo di Oliver in Saltburn, la regista Emerald Fennell in un primo momento aveva messo gli occhi su Timothée Chalamet. È stato Jacob Elordi a convincerla nel prendere Barry Keoghan. Quest'ultimo ha dimostrato di meritare l'occasione anche per il contributo dato alla sceneggiatura con alcuni snodi nella trama che si sono rivelati fondamentali, nonché diventati assolutamente virali sui social. In particolare, la scena finale e quella della sepoltura di Felix sono farina del suo sacco.

Saltburn: il significato del titolo

Mentre Saltburn nel film è l'elegante tenuta, di proprietà dei Catton, nel Sud, la vera Saltburn è, in effetti, un posto reale, nel North Yorkshire. Questa piccola cittadina balneare non è il luogo in cui è stato ambientato il film, ma solo l'ispirazione del titolo. Tuttavia, la regista Emerald Fennell ha rivelato il motivo reale che l'ha spinta a sceglierlo come titolo del film: “Qualcuno mi ha chiesto perché si chiamava Saltburn e io ho risposto perché è una vera città dell’Inghilterra. E quando ho sentito il nome Saltburn sembrava un insulto sessuale. Carino, ma pungente, una puntura piacevole. E penso che questo sia più o meno ciò che il film è".