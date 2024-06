Quando escono i prossimi episodi di House of the Dragon 2 e dove vedere la seconda stagione in streaming

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La seconda stagione di House of the Dragon ha fatto il suo debutto lunedì 18 giugno, in contemporanea con gli Stati Uniti. Finalmente i tantissimi appassionati della serie possono ripercorrere le avventure della saga che porterà alla guerra civile tra la dinastia dei Targaryen. I Verdi, legati ad Alicent Hightower, contro i Neri, legati a Rhaenyra Targaryen. La differenza, rispetto a quella che è stata sempre una caratteristica della diffusione della saga HBO, è che da quest'anno gli episodi inediti saranno subito disponibili in italiano. La serie, spin-off di "Game of Thrones", è ripresa subito con un inizio brutale, una morte innocente, come d'altronde ci si aspetta dal più classico dei colpi di scena dei libri di George R.R. Martin.

Quante puntate sono e quando esce il prossimo episodio

La seconda stagione di House of the Dragon si compone di un totale di 8 episodi. Il prossimo episodio è previsto per lunedì 24 giugno. Nel secondo episodio si scatena la caccia all'uomo a Westeros dopo il brutale assassinio del piccolo Jaehaerys. La strategia di Otto induce la corona ad organizzare un funerale pubblico per poter gettare discredito nei confronti di Rhaenyra che sarà chiamata dal popolo di Approdo del Re, Rhaenyra l'Ammazza Re.

Questa la lista completa degli episodi:

Episodio 1 – 17 giugno

Episodio 2 – 24 giugno

Episodio 3 – 1° luglio

Episodio 4 – 8 luglio

Episodio 5 – 15 luglio

Episodio 6 – 22 luglio

Episodio 7 – 29 luglio

Episodio 8 – 5 agosto

Dove vedere House of Dragon 2 in streaming e in tv

Gli episodi della seconda stagione di House of the Dragon sono disponibili su Sky, trasmessa su Sky Atlantic, e sulla piattaforma streaming NOW, visibili in diretta oppure on demand. La messa in onda sarà sempre contemporanea con gli Stati Uniti. Quindi la puntata andrà in onda alle 3.30 della notte tra la domenica e il lunedì e in prima serata al lunedì.