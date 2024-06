video suggerito

House of The Dragon 2, la storia vera che ha ispirato la guerra dinastica dei Targaryen L’epica battaglia interna alla casata Targaryen che, come tante battaglie menzionate nell’opera letteraria di George R.R. Martin, trae ispirazione da eventi storici reali: l’Anarchia, la guerra civile avvenuta in Inghilterra nel 1135 alla morte di Enrico I. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

House of the Dragon 2 continua a raccontare la guerra dei Targaryen che culminerà con l'epica ‘Danza dei Draghi'. I nuovi episodi in uscita ogni lunedì raccontano l'epica battaglia interna alla casata Targaryen che, come tante battaglie menzionate nell'opera letteraria di George R.R. Martin, trae ispirazione da eventi storici reali. La Danza dei Draghi, ovvero la guerra civile tra i Verdi e i Neri, trova i suoi spunti nella storia medievale inglese con Enrico I e i suoi figli.

La storia vera di Enrico I che ha ispirato il personaggio di Re Viserys

La storia vera di Enrico I ha ispirato il personaggio di Re Viserys, il sovrano Targaryen che muore anziano e malato nella prima stagione lasciando di fatto eredi naturali e acquisiti, come i figli nati da Alicent Hightower. La storia di Enrico I è legata a quella che è chiamata l'Anarchia, la guerra civile in un periodo compreso dal 1135 al 1154. Enrico I, detto anche Enrico Beauclerc, fu fu re d'Inghilterra dal 1100 al 1135. Figlio più giovane di Guglielmo il Conquistatore, è ricordato per il suo governo relativamente lungo. Sposò Matilde di Scozia, con cui ebbe due figli legittimi: Guglielmo Adelin e Matilde.

La morte di Guglielmo e l’ascesa della sorella Matilda

Il 25 novembre 1120, il principe ereditario Guglielmo Adelin morì nel naufragio della Nave Bianca. Questo lasciò Enrico I senza un erede maschio. La crisi di successione fu risolta da re Enrico assicurando il trono alla sua unica figlia rimasta, Matilda. Un caso unico nella storia della monarchia. Con un meticoloso lavoro di strategia, Enrico I fece giurare i nobili che accettarono Matilda come erede designato.

Leggi anche Quando escono i prossimi episodi di House of the Dragon 2 e dove vedere la seconda stagione in streaming

La guerra dei cugini per il potere tra Matilda e Stefano

Alla morte di Enrico I nel 1135, la successione al trono inglese fu però contestata. Stefano di Blois, nipote di Enrico I, si autoproclamò re, grazie al sostegno di una parte della nobiltà, compresa quella che aveva giurato fedeltà alla figlia legittima, Matilda. Stefano di Blois fu incoronato il 20 dicembre del 1135. La guerra civile infuriò per quasi vent'anni fino a quando proprio Stefano nominò suo erede il figlio di Matilda, Enrico, nel 1153.