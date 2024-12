video suggerito

Qual è la serie più cercata su Google nel 2024: i cinque titoli nelle ricerche dell'anno Google ha svelato quali sono state le serie tv più cercate dagli utenti nel 2024. Al primo posto Baby Reindeer, la vera storia di Richard Gadd e della sua stalker Fiona Harvey, uscita su Neftlix ad aprile. In classifica anche Emily in Paris e la quarta stagione di Mare Fuori.

A cura di Elisabetta Murina

Baby Reeindeer è la serie tv più cercata nel 2024. A fornire la classifica ufficiale è stato Google che, come ogni anno, ha pubblicato i dati dell'ultimo anno di ricerche effettuate dagli utenti. Le categorie sono diverse, dalle tendenze in fatto di stile ai ‘perché', passando per i significati di alcune parole ai personaggi che hanno suscitato più interesse.

Baby Reindeer è la serie più cercata su Google nel 2024

Secondo l'annuale report di Google, è Baby Reindeer la serie più cercata dagli utenti nel 2024. Disponibile su Netflix dallo scorso aprile, ha scalato le classifiche della piattaforma e conquistato ben 6 statuette agli Emmy Awards. "Non ho mai pensato che sarei stato in grado di rimediare a ciò che mi era capitato", ha detto Richard Gadd ritirando i premi. È lui l'autore, lo scrittore e il protagonista della storia, che si basa su fatti che ha realmente vissuto. Aspirante comico che lavora in un pub, è stato perseguitato da una stalker di nome Martha diventata ossessionata da lui, tra migliaia di messaggi, violenze sessuali e minacce ai familiari. La donna in questione nella vita reale si chiama Fiona Harvey e ha fatto causa per diffamazione contro Netflix. Il motivo è che la serie è stata fatta passare come una storia vera e la piattaforma non ha fatto "alcuno sforzo" per verificare il racconto o per nascondere la sua identità.

Anche Emily in Paris e Mare Fuori tra le 5 serie più cercate su Google

Nella classifica delle serie più cercate su Google dagli utenti ci sono anche Emily in Paris e Mare Fuori 4, rispettivamente al terzo e quinto posto. Giunta alla sua quarta stagione, disponibile su Netflix dalla scorsa estate, la prima racconta la storia dell'americana Emily Cooper arrivata a Parigi inizialmente per lavoro e poi innamoratasi della città tanto da decidere di non andarsene più via, tra intricate vicende d'amore e qualche cliché. Mare Fuori invece negli anni è diventato un vero e proprio fenomeno di successo: nel quarto capitolo alcune delle storie principali, come quelle di Carmine ed Edoardo, interpretati da Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, arrivano a un epilogo. Lo sfondo è quello del carcere minorile di Napoli, in cui le vite dei protagonisti si intrecciano sempre più.