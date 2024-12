Cosa vedere l’8 dicembre in tv e streaming: cartoni animati e film, il meglio della programmazione

video suggerito

La programmazione in tv di domenica 8 dicembre 2024. I film natalizi e i cartoni animati che intratterranno grandi e piccoli nel giorno che apre le porte al Natale.

L'8 dicembre apre le porte del Natale e anche in questo mese di dicembre 2024, la tv si riempie di cartoni e film per tutta la famiglia. Le reti Rai proseguiranno con i normali appuntamenti televisivi, stesso discorso vale per Mediaset che non rinuncia ai suoi programmi di punta del weekend. La tv a Sky, invece, offre una programmazione ricca di film natalizi e cartoni animati per grandi e piccoli. In chiaro sarà possibile assistere a diversi contenuti a tema natale per tutta la famiglia: ecco la programmazione completa dell'8 dicembre 2024.

I film in programma per l'8 dicembre su Sky

A partire dalle prime ore del mattino dell'8 dicembre 2024, Sky Collection e Sky Family trasmetteranno film e cartoni animati per tutta la famiglia. Da Un Natale Coi Fiocchi, alle 8.50, a Matilda sei mitica, alle 10.15. Alle ore 12 andrà in onda I Goonies, poi ancora alle ore 12.50 andrà in onda La vigilia di Natale nel Paese delle Meraviglie, un'animazione musicale che vede la fusione tra la magia del Natale e il mondo di Alice nel paese delle meraviglie. Alle ore 16.05 andrà in onda Ogni maledetto Natale, alle 17.35 la fiaba Dora e la città perduta prima del film cult Una poltrona per due, in programma alle 17.45.

Film e cartoni animati in chiaro all'Immacolata: da Italia1 a Cartoonito e Rai Movie

Domenica 8 dicembre alle ore 7.55 andrà in onda su Italia 1 Tom & Jerry incontrano Sherlock Holmes. Su canale K2 (41 del digitale terrestre), alle ore 10, andrà in onda il cartone animato Rio. Alle 14.10, su Rai Movie, sarà trasmesso Belle & Sebastien – Amici per sempre. Di seguito la lista dei cartoni animati e film in chiaro:

7.55 Tom & Jerry incontrano Sherlock Holmes su Italia1

10.00 Rio su K2

13.40 Tom & Jerry e Robin Hood su Cartoonito

14.10 Belle & Sebastien – Amici per sempre su Rai Movie

14.15 Curioso come George: Avventure nel mare su Frisbee

16.00 Asterix e Cleopatra su Rai Gulp

18.00 Doraemon – Il film: Nobita e l'Utopia celeste su Boing

19.30 Nut Job – Operazione noccioline su Cartoonito

19.30 A caccia di Babbo Natale su Super!

20.30 La regina delle nevi su Rai Gulp

21:10 The Christmas Flower su LA5

21.30 Twilight su Tv8

21:30 Merry Christmas in love 2 su WARNER TV

21:50 La Passione di Bernadette su TV2000

22:55 Din Don 5 – Bianco Natale su CINE34

23:40 Merry Christmas in Love 1 su WARNER TV

La programmazione Netflix per Natale 2024

Netflix ha già dedicato un'area della piattaforma streaming al Natale inserendo contenuti, tra film e cartoni animati, per tutta la famiglia. That Christmas, Sorella di neve, 10 giorni con Babbo Natale, Il Grinch, Qualcuno salvi il Natale, Best Christmas Ever, Qualcuno salvi il Natale 2, il Natale di Angela e Family switch sono solo alcuni dei titoli disponibili già per la visione.