Più forti del destino, la serie tv con Loretta Goggi: “Non avevo mai interpretato un ruolo così” In Più forti del destino, miniserie in onda dal 9 marzo su Canale 5, Loretta Goggi è una nobildonna dispotica e crudele: “Non lo avevo mai interpretato un personaggio così”.

Nella nuova serie di Canale 5, al via questa sera 9 marzo, Loretta Goggi è una nobildonna dispotica e spietata. In Più forti del destino (regia di Alexis Sweet) interpreta il ruolo di Donna Elvira, che vuol far passare Laura Chiatti – sfigurata – per sua figlia: "Non avevo mai interpretato un ruolo così", rivela Loretta Goggi a La Repubblica.

Il ruolo di Loretta Goggi

Il personaggio di Loretta Goggi, Donna Elvira, è un personaggio chiaroscuro. Si tratta di un carattere che Loretta Goggi non aveva mai esplorato e per questo motivo – come ha raccontato – il ruolo di Donna Elvira in Più forti del destino è stato particolarmente interessante da tratteggiare.

Elvira è una donna di grande potere. Aspettavo da tanto un ruolo come questo. Un conto è fare una nonna affezionata ai nipoti, ma una donna così dispotica non l'avevo mai interpretata. È liberatorio anche se mi chiedevo ogni volta: io cosa ho fatto. Tutto un altro percorso, lei costruisce una tela diabolica.

Le tre protagoniste femminili

I personaggi e il cast

Più forti del destino è una miniserie televisiva che sarà divisa in quattro episodi, trasmessi dal 9 al 18 marzo 2022 su Canale 5. Le protagoniste femminili, oltre a Loretta Goggi, sono Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woods. Il cast maschile è composto da Sergio Rubini e Thomas Trabacchi. La miniserie è il remake della serie francese Le bazar de la charitè, già presente su Netflix con il titolo italiano Destini in fiamme.

La trama di Più forti del destino

Palermo, 1897. All'esposizione delle nuove tecnologie la nobile Arianna, prigioniera di un marito potente e violento, incontra la giovane nipote Costanza, promessa sposa del ricco rampollo Antonio. Con loro la affezionata e fedele cameriera Rosalia, in procinto abbandonare Costanza e partire con il marito per un nuovo futuro in America. Durante la proiezione di debutto del cinematografo, un incendio cambiera' per sempre il destino delle tre donne.A seguito del devastante rogo, che uccide molte persone, Arianna si nasconde: desidera infatti che tutti, ed in particolare il marito, la credano morta, per poter pianificare una fuga con la figlia Camilla e l'amante Saverio. Costanza accusa il fidanzato Antonio di averla abbandonata tra le fiamme, mentre la domestica Rosalia si trova come reclusa in una casa non sua.Intanto, il commissario Lucchesi indaga sul disastro: i sospetti ricadono sull'anarchico Libero che, al contrario, nella vicenda ha avuto un ruolo da eroe.