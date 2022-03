Più forti del destino: storia vera, trama e cast della fiction con Bevilacqua, Chiatti e Goggi Da mercoledì 9 marzo, in onda su Canale5 la serie Più forti del destino. La fiction in quattro puntate è ispirata a un fatto realmente accaduto. Un incendio divampato a Parigi nel 1897. Nel cast Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Dharma Mangia Woods e Loretta Goggi.

A cura di Daniela Seclì

Il cast della serie Più forti del destino

Da mercoledì 9 marzo, in onda su Canale 5 la miniserie Più forti del destino con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Dharma Mangia Woods e Loretta Goggi. La serie in quattro puntate, andrà in onda nell'arco di due settimane con un doppio appuntamento. Prodotta da Fabula Pictures e diretta da Alexis Sweet, è stata girata in Puglia, in particolare in provincia di Lecce, nella Villa Reale di San Cesario, ma anche a San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi. La fiction è un adattamento della serie francese Le Bazar de la Charité, disponibile su Netflix con il titolo Destini in fiamme. La trama parte da un fatto realmente accaduto. Un incendio avvenuto a Parigi nel 1897, anche se nella fiction i fatti avvengono a Palermo. La narrazione si concentra sui destini di quattro donne: Arianna, Costanza, Rosalia e Donna Elvira, stravolti da quella tragedia. Nel cast anche Leonardo Pazzagli, Paolo Sassanelli, Thomas Trabacchi e Sergio Rubini. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

Più forti del destino, anticipazioni prima puntata del 9 marzo

La scena dell’incendio nella serie Più forti del destino

Le anticipazioni della prima puntata della miniserie Più forti del destino, in onda mercoledì 9 marzo alle ore 21:20 su Canale5. Siamo nel 1897 a Palermo. C'è grande fermento perché si tiene la mostra delle nuove tecnologie. All'evento, partecipa anche la nobildonna Arianna, la cui vita è schiacciata da un marito violento. Arianna incontra la nipote Costanza, in procinto di sposare Antonio. E poi, la cameriera Rosalia, che sta organizzando la partenza per l'America con il marito. Durante l'evento scoppia un incendio che causa tantissime vittime. Arianna la vede come un'occasione per fingere di essere morta e scappare con la figlia Camilla e il suo amante Saverio. Costanza, invece, è sconvolta perché il suo futuro marito l'ha abbandonata nell'incendio ed è scappato e lo accusa di essere stato un vile. Rosalia si ritrova reclusa in una casa che non è la sua. Partono le indagini per fare chiarezza sulle origini dell'incendio. Le colpe ricadono sull'anarchico Libero, ma la verità è ancora lontana.

La storia vera: l'incendio in cui morì la sorella della principessa Sissi

Sofia Carlotta di Baviera

Dal 1885, il finanziere e filantropo Harry Blount era solito organizzare una fiera di beneficenza a Parigi, chiamata Bazar de la Charité, a cui prendevano parte le famiglie aristocratiche. Nel 1897, l'evento previsto dal 3 al 6 maggio, fu segnato da una terribile tragedia. Il capannone di legno in cui si teneva la fiera, includeva delle costruzioni interne di cartapesta, stoffa e cartone. In una delle sale, c'era un proiettore che permetteva di assistere a una serie di immagini in movimento. Una vera e propria attrazione per l'epoca. Nel secondo giorno della fiera, però, l'attrezzatura prese fuoco. L'incendio divampò rapidamente. Le uscite non erano state segnalate e il panico dei presenti fece il resto. Il bilancio fu pesantissimo: 126 morti, di cui 118 donne. Tra le vittime, anche Sofia Carlotta Augustina di Baviera, Duchessa di Alençon e sorella di Elisabetta, Imperatrice d'Austria e Regina d'Ungheria.

Il cast di Più forti del destino: attori e personaggi

I personaggi di Arianna e Camilla

Giulia Bevilacqua interpreta Arianna di Villalba;

Laura Chiatti interpreta Rosalia Catalano;

Dharma Mangia Woods interpreta Costanza di Giusto;

Loretta Goggi interpreta Donna Elvira Marchesa di Buonvicino;

Sergio Rubini interpreta Pietro Lucchesi;

Leonardo Pazzagli interpreta Libero Gulì; Stefano Rossi Giordani interpreta Saverio Mancuso; Marta Bulgherini interpreta Maria; Thomas Trabacchi interpreta Guglielmo di San Martino duca di Villalba; Paolo Sassanelli interpreta Augusto di Giusto Conte di Siculiana; Francesca Valtorta interpreta Margherita; Giovanni Anzaldo interpreta Giuseppe Catalano; Alessia Giuliani interpreta Matilde di Giusto; Teodoro Giambanco interpreta Antonio Moncada Marchese di Entella; Francesco Meoni interpreta Gaetano Barba; Davide Paganini interpreta Ferdinando Pennisi di Carini; Mariella Lo Sardo interpreta Ersilia; Chiara Cassiano interpreta Camilla; Edoardo Boschetti interpreta Tommaso; Eleonora Russo interpreta Carmela.

Trama della serie con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Loretta Goggi

Una scena con Loretta Goggi nei panni di Donna Elvira

La trama della miniserie Più forti del destino ha inizio dall'incendio alla Mostra sulle Nuove Tecnologie, che avviene a Palermo nel 1897. La tragedia, oltre a causare numerose vittime, cambia profondamente la vita dei nobili e delle persone del popolo che erano accorsi all'evento. Arianna, moglie del violento Guglielmo Duca di Villalba, coglie in quella disgrazia un'occasione per simulare la sua morte e scappare con la figlia e con l'amante. Costanza, nipote di Arianna, nota che il suo futuro marito – anziché proteggerla – l'ha abbandonata tra le fiamme, così si lega all'uomo che l'ha salvata. Donna Elvira perde la figlia Margherita. Anche la vita della domestica Rosalia verrà stravolta, mente si indaga sul responsabile.

Quante puntate sono e come vederle in streaming e in replica

La fiction Più forti del destino andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale. Per seguire la miniserie in televisione, basterà sintonizzarsi su Canale5 il mercoledì e il venerdì alle ore 21:20. La fiction sarà anche disponibile in diretta streaming e in replica su Mediaset Infinity. Ecco la programmazione completa: