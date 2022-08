Non solo Dazn, anche Amazon va in crash: in migliaia non hanno visto la prima di House of the Dragon Il primo episodio di House of the Dragon rovinato a causa di problemi di stabilità sull’applicazione HBO. Il network dà la colpa ai dispositivi Amazon.

Non solo Dazn, ma anche i dispositivi Fire di Amazon vanno in crash. Per il primo episodio di House of the Dragon, questo e altro. Nella notte italiana tra il 21 e il 22 agosto è stata lanciata ufficialmente la prima serie spin-off, da noi in contemporanea USA su Sky e Now, ma gli spettatori americani hanno avuto una brutta sorpresa: la HBO app è andata in crash rovinando l'esperienza di visione degli abbonati.

In migliaia non hanno visto nulla

Gli abbonati all'applicazione HBO si sono riversati su Twitter e hanno protestato, raccontando di essersi perso il primo emozionante episodio della serie di Ryan Condal e Miguel Sapochnik. Stando a DownDetector.com, il sito che misura e monitora il malfunzionamento di app e siti sul web, sarebbero almeno 3000 gli abbonati che hanno sofferto questo disservizio. Fonti vicine ad HBO, si legge sul The Hollywood Reporter, puntano il dito contro Amazon, spiegando che solo gli abbonati che hanno visto l'episodio attraverso i dispositivi Amazon hanno sofferto questo tipo di problema.

Non è la prima volta che la HBO app subisce problemi di stabilità. Era già accaduto proprio durante la première dell'ultima stagione di Game of Thrones, ormai due anni fa.

Leggi anche House of the Dragon: il trailer ufficiale

Il primo episodio di House of the Dragon

Il primo episodio di House of the Dragon ha subito messo in chiaro una cosa: non è Game of Thrones, ma ci va molto molto vicino. Tra i punti salienti: la scena quasi horror di un parto cesareo, il primo "Dracarys" e un paio di combattimenti all'ultimo sangue. Interessanti le recitazioni di Milly Alcock, Emily Carey, Matt Smith, Steve Touissant e Paddy Considine. Il focus di House of the Dragon si concentra sulla dinastia dei Targaryen, duecento anni prima dei fatti narrati nella serie madre: è la "Danza dei Draghi", la battaglia per la successione al Trono di Spade.