Maxima, la serie su Rai1: trama, cast e puntate Maxima è la serie dedicata alla vita di Máxima Zorreguieta, la regina consorte dei Paesi Bassi, in onda lunedì 2 e martedì 3 settembre alle 21.25 su Rai1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Da lunedì, Rai1 accoglie una nuova e attesissima serie televisiva: Maxima. La serie, dedicata alla vita di Máxima Zorreguieta, la regina consorte dei Paesi Bassi, esplora il suo percorso personale e il suo ruolo accanto al principe William-Alexander. Maxima promette di raccontare una storia avvincente, intrecciando momenti di vita privata e pubblica, con un’attenzione particolare al rapporto con il controverso padre, Jorge Zorreguieta. La miniserie, in onda in due puntate lunedì 2 e martedì 3 settembre alle 21.25, è una prima visione assoluta. Scopriamo insieme la trama, il cast e tutte le informazioni sulle puntate.

Le anticipazioni della prima puntata di Maxima

Dal momento in cui Máxima Zorreguieta appare al fianco del principe ereditario olandese, si ritrova immediatamente al centro dell'attenzione mediatica. Quando Willem-Alexander le propone il matrimonio, il suo passato torna prepotentemente alla ribalta: esplode un acceso dibattito sulla controversa carriera politica di suo padre durante il regime di Videla, un aspetto che Máxima non aveva mai dovuto affrontare nel suo contesto familiare. Come riuscirà questa donna argentina a farsi strada in una corte europea tradizionale? E come potrà conciliare la sua fedeltà a se stessa con il legame alla sua famiglia, o sono queste due realtà destinate a scontrarsi?

Il cast di Maxima: attori e personaggi

Il cast di Maxima, miniserie diretta da Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Núñez. Il cast principale:

Delfina Chaves è Máxima

Martijn Lakemeier è Willem-Alexander

Daniel Freire è Jorge Zorreguieta.

Valeria Alonso è Maria Pame

Agustina Palma è Valeria Delger (18-30 years)

Sebastian Koch è Claus

Elsie de Brauw è Beatrix

Jacob Derwig è Thomas Wagenaar

Sallie Harmsen è Caoimhe Ryan

Sébastian Corona è Philippe Laffont

La trama: cosa racconta la serie della Regina e del padre

Maxima è la storia di una giovane ragazza argentina, studiosa di economia, esperta di finanza internazionale e figlia di un importante e chiacchierato politico. L'incontro, per caso, con un principe reale cambia la sua vita. Il loro amore diventerà un affare di stato: i trascorsi politici del padre di Máxima, Jorge Zorreguieta, ministro del regime dittatoriale di Videla sconvolgono l’opinione pubblica olandese, la famiglia reale e il governo. Willem-Alexander cerca di trovare un compromesso, ma la situazione rischia di mettere in crisi il rapporto stesso tra il principe e Máxima.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Maxima è una miniserie divisa in sei episodi racchiusi in due puntate in onda lunedì 2 e martedì 3 settembre alle 21.25 su Rai1. La serie può essere vista anche in streaming in tempo reale e on demand sulla piattaforma RaiPlay.