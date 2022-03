L’attore Ralph Ahn è morto all’età di 95 anni, il tributo del cast di New Girl È morto all’età di 95 anni Ralph Ahn, l’attore che ha recitato nella sitcom New Girl nei panni di Tran, l’amico di Nick. Il tributo dei compagni di set su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Il mondo delle piccolo e grande schermo ma soprattutto il cast di New Girl piange la scomparsa di Ralph Ahn. L'attore che nella sitcom ha interpretato il personaggio di Tran è morto all'età di 95 anni. In un post pubblicato su Facebook James Ahn, il presidente della Korean American Federation di Los Angeles, ha affermato di essere "profondamente scioccato e rattristato" dalla notizia.

Le cause della morte

Il notiziario coreano YNA fa sapere che l'attore Ralph Ahn, morto all'età di 95 anni il 26 febbraio 2022 dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa di una malattia. La notizia è stata confermata anche da James Ahn, il presidente della Korean American Federation di Los Angeles, ed ha scosso il mondo del cinema e delle serie tv, soprattutto i compagni di set dell'attore americano. Ha recitato in New Girl dal 2011 al 2018, interpretando il ruolo di Tran, il grande amico di Nick, interpretato da Jake Johnson. Tran nella sitcom non parla, ascolta Nick parlare, annuisce o ride: ha recitato solo diverse battute ma nonostante ciò era una presenza molto amata sul set. Nelle ultime ore è arrivato il tributo dei suoi colleghi.

Ralph Ahn e Jake Johnson

L'addio dai compagni di set

Dopo la triste notizia l'attore Jake Johnson, che nella sitcom interpreta il grande amico di Tran, Nick, ha reso omaggio al collega Ralph Ahn con un post su Instagram.

RIP. È stato così divertente lavorare con lui, ha dato così tanto anche senza battute. Adoravo quando era sul set, aspettavo di lavorare ancora, in qualche modo, con lui. Condoglianza alla sua famiglia e amici.

Anche Lamorne Morris, che in New Girl recita nei panni di Winston Bishop, è triste per la scomparsa dell'attore e compagno di set. Anche lui lo ha salutato con un post su Instagram:

Dannazione, RIP Ralph Ahn. Ha interpretato Tran in New Girl, sempre le scene più divertenti negli episodi. Quest'uomo ha vissuto molto. Per la famiglia e gli amici pensieri e preghiere.

Hannah Simone alias Cece nelle sue IG story ha scritto: "Grazie Ralph Ahn per essere stato il migliore. Hai portato così tanta gioia nelle nostre vite e hai contribuito a spianare la strada a tutti gli attori AAPI che ti seguirebbero. Ti amiamo, RIP".