La vita di Miguel Bosé in una serie tv, Valeria Solarino interpreta Lucia Bosé Paramount Plus ha diffuso le prime immagini di “Bosé”, la serie di ShineIberia sulla figura poliedrica e complessa di Miguel Bosé. Nel cast, nel ruolo dell’iconica Lucia Bosé, attrice e madre dell’artista compare una grande attrice italiana: Valeria Solarino.

A cura di Ilaria Costabile

Miguel Bosé è uno degli artisti più amati e conosciuti dell'America Latina, una vera e propria icona, la cui carriera si è mossa tra musica, teatro, cinema e televisione, raccontata anche in una autobiografia in cui si mette completamente a nudo, mettendo in luce anche gli aspetti più bui della sua vita. Un'esistenza piena, anche di eccessi, in cui non sono mancati momenti di difficoltà, oltre che di gloria. Ed è su questa altalena di emozioni che si costruisce la serie che la Paramount + ha realizzato sulla vita dell'artista e che, ben presto, arriverà sulla piattaforma della nota casa di produzione cinematografica. Intanto, però, ecco apparire le prime immagini in cui si scorge un volto noto anche del nostro cinema, quello di Valeria Solarino.

Le prime immagini della serie Bosé

Lo ha raccontato lui stesso tra le pagine del suo libro "Figlio di Capitan Tuono": Miguel Bosé ha avuto un vita non semplice, segnata dalla presenza di due genitori che in modi diversi non gli hanno permesso, sin dall'infanzia, di assecondare il suo carattere e le sue passioni, una vita che gli ha regalato la notorietà grazie al talento e alla bellezza, ma che gli ha restituito anche tanta sofferenza. Ed è da questa amalgama di esperienze che nel tempo si è costruito il figlio del torero Luis Miguel Dominguìn, così come verrà rappresentato in "Bosé", la serie targata Paramount Plus, prodotta da Vis Global, ShineIberia e altre case di produzione spagnole e latino americane e presto visibile sulla piattaforma streaming. Sull'account Twitter ufficiale sono uscite le prime immagini della serie, in cui compare una bellissima Valeria Solarino che interpreta il ruolo dell'iconica Lucia Bosé, mentre il ruolo di Julio Iglesias, artista che ha forgiato il giovane Miguel, è interpretato da Miguel Angel Munoz, attore noto ai più per aver interpretato Robert nella serie degli Anni 2000 Paso Adelante.

Valeria Solarino interpreta Lucia Bosé

La serie, che in Italia non è ancora chiaro quando arriverà dal momento che non c'è un passaggio diretto da Paramount ad altre piattaforme streaming, è stata girata in questi mesi e tra i protagonisti figura anche una grande attrice italiana: Valeria Solarino, che interpreta la bellissima e poliedrica Lucia Bosé. L'attrice, infatti, annuncia questa nuova esperienza con un post su Instagram in cui sono state pubblicate le prime foto dal backstage della serie: