La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni ottava e penultima puntata: salta il matrimonio di Shura e Kurt La difficile storia d’amore tra Kurt Seyit e Sura sta per volgere al termine con la penultima puntata, in onda venerdì 28 luglio 2023, su Canale 5. Ecco le anticipazioni.

La ragazza e l'ufficiale, la serie turca rivelazione della stagione estiva di Canale 5, sta arrivando alle ultime puntate. Venerdì 28 luglio 2023 la serie va in onda con l'ottava e penultima puntata. Nell'appuntamento di questa sera sono previsti, come di consueto, tre episodi: il ventiduesimo, il ventitreesimo e il ventiquattresimo episodio. La serie con Kivanc Tatlitug e Farah Zeynep Abdullah racconta la difficile storia d'amore tra Kurt Seyit, uno dei migliori ufficiali dello Zar e figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea, e Sura, la figlia più giovane di una nobile famiglia russa. Sullo sfondo, c'è lo scoppio della prima guerra mondiale.

La ragazza e l'ufficiale: le anticipazioni del ventiduesimo episodio

Nel ventiduesimo episodio de La ragazza e l'ufficiale scopriamo che è tutto pronto per le nozze di Shura e Kurt Seyit, ma lui è in ritardo. Quello che doveva essere il giorno più bello della vita di Shura si trasforma presto in incubo. Una presunta lettera comunica che l'uomo sia scappato con una baronessa. Shura non immagina il fatto che Petro abbia tramato contro di lei e Seyit per tutto il tempo. È lui, infatti, ad aver fatto in modo che Seyit l'abbia tradita con la baronessa, quando invece è stato lui a farlo prigioniero e imbarcarlo su una nave diretta in Russia. Kurt, infatti, sta andando incontro alla morte: sarà giustiziato da traditore.

Il personaggio di Petro interpretato da Birkan Sokullu.

La ragazza e l'ufficiale: le anticipazioni del ventitreesimo episodio

Nel ventitreesimo episodio de La ragazza e l'ufficiale, invece, Sura incontra sua zia Nadya, arrivata ad Istanbul per aiutare. Intanto Seyit, imprigionato da Petro, è ancora su una nave diretta in Russia e sembra senza speranze, ma sarà il ricordo di una confidenza di Sura, dopo aver appreso della lettera di Nadya alla polizia militare inglese riguardo la disavventura di Valentina ammalatasi di tifo sulla nave, che gli farà venire un'idea per salvare se stesso e i compagni destinati a stessa sorte.

Il personaggio di Ayse interpretato da Melisa Aslı Pamuk.

La ragazza e l'ufficiale: le anticipazioni del ventiquattresimo episodio

Nel ventiquattresimo episodio, la risoluzione del dramma. Seyit, infatti, riuscirà a fare ritorno a Istanbul, desideroso di tornare ad abbracciare Sura, ignaro del fatto che il suo nemico è pronto a pararsi di nuovo tra lui e il suo amore. Sura, intanto, lavora in una farmacia e sembra aver voltato definitivamente pagina dopo l'addio di Seyit. La notizia del ritorno di Seyit a Istanbul scombussola gli animi del personale dell'albergo, soprattutto quelli di Ayse, da sempre segretamente innamorata di Seyit.