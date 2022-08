La famiglia Cooper di The O.C. si riunisce dopo 15 anni: il selfie di Julie, Jimmy e Marissa Tempo di reunion in casa The O.C. Melinda Clarke alias Julie Cooper ha ritrovato i colleghi Mischa Barton e Tate Donovan che nella serie cult interpretano sua figlia Marissa e il marito Jimmy: il selfie ha già fatto il giro del mondo.

A cura di Gaia Martino

Gli intrighi amorosi, le avventure e la vita a Orange County hanno riempito i pomeriggi di grandi e piccini ad inizio anni 2000 e continuano a farlo ancora oggi: il primo episodio di The O.C. è stato trasmesso in America nel 2003, in Italia un anno dopo, e sebbene le stagioni siano solo 4, ancora oggi le repliche conquistano milioni di telespettatori. Gli amanti della serie cult saranno felici di assistere alla mini reunion di alcuni personaggi principali del cast: Melinda Clarke alias Julie Cooper ha incontrato Mischa Barton e Tate Donovan, rispettivamente sua figlia Marissa e l'ex marito Jimmy in The O.C. Il selfie sta facendo il giro del mondo.

Il selfie della famiglia Cooper di The O.C.

Una vera e propria reunion familiare quella avvenuta nelle ultime ore: i Cooper si sono riuniti, Julie, Jimmy e Melissa sono stati insieme e hanno documentato con un selfie il loro incontro. L'attrice Melinda Clarke ha condiviso lo scatto che ha fatto il giro del mondo sin da subito: "È successo! Reunion della famiglia Cooper, rivedere questi due mi ha riempito il cuore" ha scritto, conquistando subito migliaia di like e commenti. Mischa Barton si è detta felice di averli ritrovati: "Foto di famiglia, è così bello ritrovarsi", stesso pensiero condiviso da Tate Donovan. Tra i commenti anche quello di Rachel Bilson, Summer Roberts nella serie, che ha scritto: "È questo è uno scoop Coop! Amo questi tre volti".

I selfie con gli altri personaggi

Non è la prima volta che Melinda Clarke rivede i suoi colleghi storici con cui ha lavorato per anni sul set di The O.C. Proprio negli ultimi giorni aveva condiviso la foto con Kelly Rowan alias Kirsten Cohen, la sua cara amica nella serie cult, scrivendo con l'hastag i soprannomi con cui si chiamavano tra loro, "Kiki and Juju". Poi ancora il selfie su Instagram con Rachel Bilson, un altro ancora con Autumn Reeser, l'attrice che ha recitato nei panni di Taylor Townsend.